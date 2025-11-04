Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

Η πληροφορία, την οποία είχε μεταδώσει η ανταποκρίτρια του Alpha στη Λεμεσό Έρικα Καβάζη, επιβεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας από τη Λειτουργό του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα.

Όπως ανέφερε, το κινητό και ο φορτιστής εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα έπειτα από στοχευμένη έρευνα στο κελί του υπόπτου, ο οποίος κρατείται για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία. Και τα δύο αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ διατάχθηκε διοικητική έρευνα για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν στα χέρια του κρατούμενου, ποιος τα προμήθευσε και αν χρησιμοποιήθηκαν για επικοινωνία ή επηρεασμό της έρευνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κρατούμενος υποστήριξε πως το κινητό του το έδωσε άλλος κρατούμενος, πριν αυτός επιστρέψει στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς πρόκειται για υπόδικο.

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους βρίσκονται έξι πρόσωπα υπό κράτηση στην Κύπρο, ενώ δύο ύποπτοι παραμένουν κρατούμενοι στη Θεσσαλονίκη.

