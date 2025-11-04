Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΒίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 04.11.2025 - 09:14
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, καθώς σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε μόνο κινητό τηλέφωνο αλλά και φορτιστής στην κατοχή ενός εκ των κρατουμένων που τελούν υπό κράτηση για το στυγερό έγκλημα. Η εξέλιξη αυτή εγείρε ερωτήματα όπως ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον είχε επικοινωνία ο κρατούμενος.

Η πληροφορία, την οποία είχε μεταδώσει η ανταποκρίτρια του Alpha στη Λεμεσό Έρικα Καβάζη, επιβεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας από τη Λειτουργό του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, μιλώντας στην εκπομπή Alpha Καλημέρα.

Όπως ανέφερε, το κινητό και ο φορτιστής εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα έπειτα από στοχευμένη έρευνα στο κελί του υπόπτου, ο οποίος κρατείται για την υπόθεση φόνου εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία. Και τα δύο αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ διατάχθηκε διοικητική έρευνα για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν στα χέρια του κρατούμενου, ποιος τα προμήθευσε και αν χρησιμοποιήθηκαν για επικοινωνία ή επηρεασμό της έρευνας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κρατούμενος υποστήριξε πως το κινητό του το έδωσε άλλος κρατούμενος, πριν αυτός επιστρέψει στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς πρόκειται για υπόδικο.

Υπενθυμίζεται ότι για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους βρίσκονται έξι πρόσωπα υπό κράτηση στην Κύπρο, ενώ δύο ύποπτοι παραμένουν κρατούμενοι στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε το βίντεο:

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η πρόταση Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα - Αφοπλισμός της Χαμάς και ανασυγκρότηση
Σοβαρό τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στην Αγία Νάπα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ τρία πρόσωπα
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»
Χάος στη διοίκηση των σχολείων: Χωρίς γραμματειακή στήριξη - «Απειλεί» με πειθαρχικά μέτρα το ΥΠΑΝ - «Τηρήστε τα καθήκοντά σας»
Έλαβε εξιτήριο ο Τυχικός: Επιταχύνονται οι διαδικασίες στην Ιερά Σύνοδο – Αποκατάσταση ή πόρτα εξόδου
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

 04.11.2025 - 09:02
Επόμενο άρθρο

Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»

 04.11.2025 - 09:17
Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Στη συνέντευξή του στο ThemaOnline και τον Τάσο Θεοδώρου, ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, μιλά ανοιχτά για την επόμενη μέρα στην πολιτική, το μέλλον της παράταξης, τις εκλογές του 2026 και του 2028, τη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το Κυπριακό, αλλά και τα νέα πολιτικά φαινόμενα που ταράζουν τα νερά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

Ο Αβέρωφ στο ThemaOnline: «Η Κύπρος χρειάζεται στιβαρές παρατάξεις και πολιτικούς χωρίς λαϊκισμό»- Ο ΠτΔ, η Αννίτα και ο ΔΗΣΥ

  •  04.11.2025 - 06:30
Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη

Το Κυπριακό σε αναμονή ως το 2026 – Αμετακίνητος ο Ερντογάν – Υπομονή από Χριστοδουλίδη

  •  04.11.2025 - 06:23
Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

Βίντεο - Φόνος Δημοσθένους: Εντοπίστηκε και φορτιστής στο κελί κρατούμενου - Ποιος φόρτιζε το κινητό και με ποιον μιλούσε;

  •  04.11.2025 - 09:14
Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Η κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών - Δείτε φωτογραφία των δύο μοτοσικλετών

Σοβαρό τροχαίο στην Αγία Νάπα: Η κατάσταση υγείας των τεσσάρων τραυματιών - Δείτε φωτογραφία των δύο μοτοσικλετών

  •  04.11.2025 - 08:41
Λετυμπιώτης για συνέντευξη Αβέρωφ στο «Τ» : «Στα εθνικά ζητήματα υπάρχει ενότητα»

Λετυμπιώτης για συνέντευξη Αβέρωφ στο «Τ» : «Στα εθνικά ζητήματα υπάρχει ενότητα»

  •  04.11.2025 - 08:49
«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

  •  04.11.2025 - 09:02
Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»

Κατεβάζει ρολά γνωστό cafe-bar στην Κακοπετριά – «Δυστυχώς, η ζωή έχει τους δικούς της ρυθμούς…»

  •  04.11.2025 - 09:17
Αγνόηση αναπήρων. Ραδιομαραθώνιος. Εξιλέωση. Repeat.

Αγνόηση αναπήρων. Ραδιομαραθώνιος. Εξιλέωση. Repeat.

  •  03.11.2025 - 19:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα