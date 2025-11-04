Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

 04.11.2025 - 09:02
«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Νέα ειδική έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δημοσίευσε η Ελεγκτική Υπηρεσία, για τα έτη 2018-2024.

Ο Φορέας παρέχει οικονομική βοήθεια σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, με στόχο τη συνέχιση των σπουδών τους.

Σύμφωνα με την Έκθεση, τα έσοδα του Φορέα αυξήθηκαν αισθητά τα έτη 2023 και 2024, φτάνοντας περίπου τα €2,5 εκατ. ετησίως, σε σύγκριση με περίπου €500.000 τα προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα, η οικονομική ενίσχυση προς φοιτητές αυξήθηκε σημαντικά το 2024, στο €1,6 εκατ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι η αύξηση αυτή επέτρεψε τη στήριξη μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών, κάτι που θεωρείται θετική εξέλιξη. Παράλληλα, εντοπίζονται σημεία που, σύμφωνα με την Έκθεση, θα μπορούσαν να βελτιωθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες καταγραφής και τεκμηρίωσης εισφορών και κριτηρίων παροχής βοήθειας.

Μεταξύ άλλων, η Υπηρεσία σημειώνει ότι οι κατάλογοι εισφορών δεν περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης των δωρητών, γεγονός που δυσχεραίνει τον έλεγχο προέλευσης των ποσών. Επισημαίνεται επίσης ότι, λόγω της στενής θεσμικής σύνδεσης του Φορέα με την Προεδρία, είναι σημαντικό να υπάρχουν επαρκείς δικλείδες διαφάνειας, ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού.

Ως εισήγηση, η Ελεγκτική Υπηρεσία προτείνει όπως ο Φορέας μπορεί να αποδέχεται εισφορές πέραν ενός συγκεκριμένου ποσού μόνο εφόσον ο δωρητής συναινεί στη δημοσιοποίηση της εισφοράς. Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται ως πιθανός τρόπος ενίσχυσης της διαφάνειας χωρίς ανάγκη νομοθετικής τροποποίησης.

Η Έκθεση καταλήγει ότι η λειτουργία του Φορέα συνεχίζει να έχει σημαντική κοινωνική συνεισφορά, ενώ η ενίσχυση των διαδικασιών διαφάνειας θα μπορούσε να συμβάλει στη διατήρηση θετικού κλίματος εμπιστοσύνης προς το έργο του.

