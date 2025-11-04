Ecommbx
Απόφοιτος της ακαδημίας του FBI ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας - Το who is who του Βύρων Βύρωνος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Απόφοιτος της ακαδημίας του FBI ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας - Το who is who του Βύρων Βύρωνος

 04.11.2025 - 08:53
Απόφοιτος της ακαδημίας του FBI ο νέος εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας - Το who is who του Βύρων Βύρωνος

Νέα καθήκοντα ως Διευθυντής της «Υποδιεύθυνσης Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης» της Αστυνομίας, αναλαμβάνει ο Βύρων Βύρωνος. 

Το who is who του 

Κατάγεται από την Λεμεσό και εντάχθηκε στην Αστυνομία Κύπρου στις 18/01/1993.

Εργάστηκε επί σειρά ετών σε Αστυνομικούς Σταθμούς, στο ΤΑΕ Λεμεσού, στην ΚΥΠ, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Εκπαιδευτής και Διοικητής της Σχολής Λοχιών και Αστυνομικών) και Υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Ποινικής Δικαιοσύνης από το πανεπιστήμιου Portsmouth του Ηνωμένου Βασιλείου και μεταπτυχιακού στην Τρομοκρατία από το πανεπιστήμιου του St. Andrews της Σκωτίας.

Έχει αποφοιτήσει από την Ακαδημία του FBI το 2018 Σειρά #273. Κατέχει τον τίτλο CSMP (Certified Security Management Professional – Level 6) του ISMI του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το 2009 έκδωσε το βιβλίο “Οι Δικαστικοί Κανόνες» που πραγματεύεται θέματα λήψης καταθέσεων.

Κατά την διάρκεια της Προεδρίας της Κ.Δ. του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάσθηκε για 6 μήνες στο Κέντρο Ανάλυσης Πληροφοριών της EEAS (European External Action Service).

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

 

Λετυμπιώτης για συνέντευξη Αβέρωφ στο «Τ» : «Στα εθνικά ζητήματα υπάρχει ενότητα»

 04.11.2025 - 08:49
«Ωφελούνται περισσότεροι φοιτητές» — Τι προτείνει η Ελεγκτική Υπηρεσία για τη βελτίωση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

 04.11.2025 - 09:02
