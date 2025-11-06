Τέλος το ξανθό χρώμα στα μαλλιά για την Κόνι Μεταξά – Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της

ΕΔΕΚ: Προσδοκίες και αβεβαιότητα ενόψει της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης - Η παρέμβαση Νικολαΐδη και το ενδεχόμενο «επιστροφών»
Η ΕΔΕΚ οδεύει προς την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με φόντο τις διεργασίες για ανασυγκρότηση και την προσπάθεια του νέου προέδρου, Νίκου Αναστασίου, να παρουσιάσει ένα κόμμα πιο ενωμένο και λειτουργικό. Την ίδια ώρα, οι τοποθετήσεις ιστορικών στελεχών και οι μετακινήσεις πρώην βουλευτών σε άλλα κόμματα, δείχνουν ότι το πολιτικό σκηνικό γύρω από Σοσιαλιστικό κόμμα, παραμένει ρευστό.