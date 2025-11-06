Οδηγοί Προσοχή: Στις φλόγες όχημα στον αυτοκινητόδρομο - Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο σημείο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Από το περιστατικό ευτυχώς δεν υπήρξε ανένας τραυματίας.

Παράλληλα σε ανακοίνωση της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει πως, ηΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Λεμεσου, παρά την έξοδο Κόρνου. Οι τρεις επιβάτες του οχήματος, κατάφεραν να εξέλθουν με ασφάλεια εκτός του οχήματος, χωρίς να κινδυνεύσουν.