Video: «Είμαι η Αντιγόνη, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη» - Το πρώτο μήνυμα της εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision 2026
Video: «Είμαι η Αντιγόνη, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη» - Το πρώτο μήνυμα της εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision 2026

 06.11.2025 - 20:03
Με την εντυπωσιακή τραγουδίστρια, Αντιγόνη Μπάξτον θα συμμετέχει η Κύπρος στη Eurovision 2026, τον Μάιο στη Βιέννη της Αυστρίας!

Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές γύρω από το είδος του τραγουδιού ή την ομάδα που θα βρίσκεται δίπλα της όμως το ΡΙΚ βάζει τέλος στα όποια σενάρια για τον καλλιτέχνη του 2026 στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Δείτε το πρώτο μήνυμά της μέσω ενός βίντεο 

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, θα σας δω στη Βιέννη»

Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας σε οικία στη Λευκωσία - Οι πρώτες πληροφορίες

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε σε οικία στη Λευκωσία, το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11).

