Video: «Είμαι η Αντιγόνη, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη» - Το πρώτο μήνυμα της εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision 2026

Δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές γύρω από το είδος του τραγουδιού ή την ομάδα που θα βρίσκεται δίπλα της όμως το ΡΙΚ βάζει τέλος στα όποια σενάρια για τον καλλιτέχνη του 2026 στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Δείτε το πρώτο μήνυμά της μέσω ενός βίντεο

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, θα σας δω στη Βιέννη»