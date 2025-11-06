Ecommbx
Δόθηκε παράταση ενός μήνα για ταυτοποίηση χρηστών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δόθηκε παράταση ενός μήνα για ταυτοποίηση χρηστών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας

 06.11.2025 - 20:15
Δόθηκε παράταση ενός μήνα για ταυτοποίηση χρηστών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας

Η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε, την επείγουσα πρόταση των Βουλευτών Μαρίνου Μουσιούττα και Σταύρου Παπαδούρη, με την οποία παρατείνεται για ένα μήνα –μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2025– η προθεσμία ταυτοποίησης των κατόχων καρτών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας (SIM), αντί της 10ης Νοεμβρίου που προνοεί η ισχύουσα νομοθεσία.

Η νομοθεσία ψηφίστηκε με 32 ψήφους υπέρ, μία εναντίον της Βουλευτού Λευκωσίας Αλεξάνδρας Ατταλίδου και μία αποχή του Βουλευτή του ΕΛΑΜ Σωτήρη Ιωάννου,

Στόχος της ρύθμισης είναι να δοθεί επιπλέον χρόνος στους περίπου 200.000 συνδρομητές που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιήσει τα στοιχεία τους, παρά τη συμπλήρωση 18 μηνών από τη θέσπιση της σχετικής υποχρέωσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι μέχρι χθες είχε επιτευχθεί ταυτοποίηση μόνο του 50-52% των συνδρομητών. Εξήγησε ότι η παράταση κρίνεται αναγκαία, καθώς πολλές κάρτες χρησιμοποιούνται σε συστήματα συναγερμών, ανελκυστήρες και άλλες υπηρεσίες ζωτικής σημασίας, οι οποίες θα επηρεάζονταν από ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας. «Δίνουμε ένα μήνα περιθώριο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω παράταση», σημείωσε.

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε ότι στην Κύπρο υπάρχει η τάση να ζητούνται συνεχώς παρατάσεις, ωστόσο, όπως είπε, πιθανόν ανάμεσα στους χιλιάδες που επηρεάζονται να υπάρχουν και άτομα στο εξωτερικό, οπότε η παράταση αποτρέπει τη διακοπή της σύνδεσής τους. Ανέφερε ακόμη ότι ζητήθηκαν και δόθηκανδιαβεβαιώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες πως δεν θα προκύψουν ζητήματα από την ολιγόμηνη επέκταση.

Η Βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου, δήλωσε πως «αν θέλουμε να αλλάξει η κουλτούρα του τόπου, πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή». Όπως ανέφερε, μετά από 18 μήνες και 200.000 αταυτοποίητες κάρτες, δεν υπάρχει δικαιολογία για νέα παράταση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης συμφώνησε ότι ακόμη και με την παράταση «θα βρεθούμε στο ίδιο σημείο», αλλά τόνισε την ανάγκη να προστατευτούν περιπτώσεις όπου κάρτες χρησιμοποιούνται σε κρίσιμα συστήματα ή ανήκουν σε άτομα που έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Ο Βουλευτής  του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου υπενθύμισε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας είχαν εισηγηθεί αρχικά προθεσμία 12 μηνών «για προφανείς λόγους ασφαλείας», αλλά η Βουλή αποφάσισε να δώσει 18 μήνες. «Οι ίδιες οι εταιρείες μας είπαν ότι δεν ζητούν άλλη παράταση, ωστόσο, εν τη σοφία μας, τη δίνουμε». Πρόσθεσε ότι είναι η τελευταία παράταση και εξέφρασε την ελπίδα να αποδειχθεί χρήσιμη.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

