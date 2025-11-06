Σεξ: Το μυστικό για μεγαλύτερη διάρκεια και μικρότερο άγχος απόδοσης δεν είναι αυτό που φαντάζεστε

Οι κορυφαίες μουσικές προτιμήσεις

Οι μουσικές προτιμήσεις κατά τη διάρκεια του σεξ ποικίλλουν, με την έρευνα να αποκαλύπτει τα κυρίαρχα είδη και τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα μουσικά κομμάτια ιδανικά για τη δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διαστάσεις valence (ευχάριστο ή δυσάρεστο) και arousal (ενεργητικό ή ήρεμο), μέτρα που δείχνουν πόσο χαρούμενος ή όχι αισθάνεται κάποιος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Οι playlists για σεξ περιέχουν μουσική που ισορροπεί μεταξύ θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, με μέση τιμή valence 0.45.

Ο μέσος ρυθμός των τραγουδιών είναι 122 BPM, κάτι που υποδηλώνει ότι τα κομμάτια είναι ενεργητικά και ρυθμικά, κατάλληλα για δραστηριότητες όπως χορός.

Η διάρκεια των τραγουδιών κυμαίνεται περίπου στα 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, διατηρώντας το ενδιαφέρον χωρίς να γίνονται κουραστικά.

Δημοφιλέστερα είδη αποδείχθηκαν η pop, η hip-hop και η rap.

Ο αντίκτυπος στις επιδόσεις

Οι άνθρωποι που δήλωσαν ότι ακούν μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ ήταν γενικά πιο ικανοποιημένοι από την σεξουαλική τους ζωή και έκαναν σεξ πιο συχνά από εκείνους προτιμούν τη σιωπή -ή και άλλους ήχους. Στην πραγματικότητα, το 14% αυτών που ακούν μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ αναφέρουν ότι κάνουν σεξ πολύ συχνά (αρκετές φορές την εβδομάδα), ενώ μόνο το 12% των ατόμων που δεν ακούν μουσική λένε το ίδιο.

Διαπιστώθηκε ακόμα ότι:

η μουσική βοηθά στη μείωση του άγχους απόδοσης, με το 68% να αναφέρει ότι έτσι μπορούν να αισθάνονται πιο άνετα.

η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης αυξάνεται επίσης, σύμφωνα με το 63% των συμμετεχόντων που κάνουν σεξ μετά μουσικής.

Τα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης ήταν επίσης υψηλότερα μεταξύ εκείνων που άκουγαν μουσική στο σεξ, για το 62% των ανθρώπων που δήλωσαν ότι ακούν μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ έναντι 55%.

Μουσική και σεξουαλικές συμπεριφορές

Ενδιαφέροντα ήταν τα στοιχεία της έρευνας και για την παράμετρος «σεξουαλικές συμπεριφορές»: