Υγεία
ΥΓΕΙΑ

Σεξ: Το μυστικό για μεγαλύτερη διάρκεια και μικρότερο άγχος απόδοσης δεν είναι αυτό που φαντάζεστε

 06.11.2025 - 20:29
06.11.2025 - 20:29

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς η μουσική υπόκρουση στις πλέον ιδιωτικές στιγμές μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και την ευχαρίστηση; Την απάντηση στο ερώτημα αναζήτησε το ZipHealth, ένας έγκριτος ψηφιακός πάροχος ιατρικών υπηρεσιών και συμβουλών, καταλήγοντας σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη σχέση της μουσικής με το σεξ, όπως ότι το 68% των ατόμων που ακούνε μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ βιώνουν μικρότερο άγχος απόδοσης ή ότι η μουσική χαρίζει μεγαλύτερη διάρκεια, σύμφωνα με το 63% των συμμετεχόντων στη μελέτη που συμπεριέλαβε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Οι κορυφαίες μουσικές προτιμήσεις

Οι μουσικές προτιμήσεις κατά τη διάρκεια του σεξ ποικίλλουν, με την έρευνα να αποκαλύπτει τα κυρίαρχα είδη και τα χαρακτηριστικά που κάνουν τα μουσικά κομμάτια ιδανικά για τη δημιουργία κατάλληλης ατμόσφαιρας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τις διαστάσεις valence (ευχάριστο ή δυσάρεστο) και arousal (ενεργητικό ή ήρεμο), μέτρα που δείχνουν πόσο χαρούμενος ή όχι αισθάνεται κάποιος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

  • Οι playlists για σεξ περιέχουν μουσική που ισορροπεί μεταξύ θετικών και αρνητικών συναισθημάτων, με μέση τιμή valence 0.45.
  • Ο μέσος ρυθμός των τραγουδιών είναι 122 BPM, κάτι που υποδηλώνει ότι τα κομμάτια είναι ενεργητικά και ρυθμικά, κατάλληλα για δραστηριότητες όπως χορός.
  • Η διάρκεια των τραγουδιών κυμαίνεται περίπου στα 3 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, διατηρώντας το ενδιαφέρον χωρίς να γίνονται κουραστικά.
  • Δημοφιλέστερα είδη αποδείχθηκαν η pop, η hip-hop και η rap.

Ο αντίκτυπος στις επιδόσεις

Οι άνθρωποι που δήλωσαν ότι ακούν μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ ήταν γενικά πιο ικανοποιημένοι από την σεξουαλική τους ζωή και έκαναν σεξ πιο συχνά από εκείνους προτιμούν τη σιωπή -ή και άλλους ήχους. Στην πραγματικότητα, το 14% αυτών που ακούν μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ αναφέρουν ότι κάνουν σεξ πολύ συχνά (αρκετές φορές την εβδομάδα), ενώ μόνο το 12% των ατόμων που δεν ακούν μουσική λένε το ίδιο.

Διαπιστώθηκε ακόμα ότι:

  • η μουσική βοηθά στη μείωση του άγχους απόδοσης, με το 68% να αναφέρει ότι έτσι μπορούν να αισθάνονται πιο άνετα.
    η διάρκεια της σεξουαλικής πράξης αυξάνεται επίσης, σύμφωνα με το 63% των συμμετεχόντων που κάνουν σεξ μετά μουσικής.

Τα επίπεδα σεξουαλικής ικανοποίησης ήταν επίσης υψηλότερα μεταξύ εκείνων που άκουγαν μουσική στο σεξ, για το 62% των ανθρώπων που δήλωσαν ότι ακούν μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ έναντι 55%.

 

Μουσική και σεξουαλικές συμπεριφορές

Ενδιαφέροντα ήταν τα στοιχεία της έρευνας και για την παράμετρος «σεξουαλικές συμπεριφορές»:

  • Οι άνθρωποι που ακούν μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ είναι κατά 72% πιο πιθανό να έχουν συμμετάσχει σε τρίο, με το 31% να έχει ήδη σχετική εμπειρία.
  • Οι λάτρεις της κλασικής μουσικής είναι οι πιο ικανοποιημένοι από την σεξουαλική τους ζωή, με το 77% να αναφέρει υψηλή ικανοποίηση.
  • Περισσότεροι από 1 στους 3 (ή 37%) ακροατές EDM (Ευρωπαϊκή Χορευτική Μουσική) δήλωσαν ότι έχουν κάνει σεξ σε δημόσιο χώρο.
  • Όσοι ακούνε hip-hop ή rap κατά τη διάρκεια του σεξ έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, κατά μέσο όρο 31,5 λεπτά, ενώ οι ακροατές EDM διαρκούν λιγότερο (27,2 λεπτά).
  • Οι λάτρεις της country μουσικής είναι πιο πιθανό να έχουν συμμετάσχει σε όργια (22%), προτιμώντας παράλληλα το σεξ χωρίς προστασία (61%).
  • Όσοι ακούν metal μουσική κατά τη διάρκεια του σεξ είναι οι πιο πιθανό να έχουν φετίχ (72%), ενώ οι λάτρεις της reggae είναι πιο πιθανό να κλαίνε κατά τη διάρκεια του σεξ (38%).

