Video: Αυτά είναι τα τρία πιθανά σενάρια για την ΑΤΑ - Οι εναλλακτικές της Κυβέρνησης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha «σε αχαρτογράφητα νερά κινείται η εργασιακή ειρήνη μετά το ομόφωνο «όχι» των εργοδοτικών οργανώσεων στο πλαίσιο της κυβέρνησης για την ΑΤΑ.

Δεδομένη είναι η προ ημερών εκπεφρασμένη πρόθεση των συντεχνιών να προχωρήσουν σε απεργιακά ή άλλα μέτρα σε περίπτωση αδιεξόδου. Φτάνοντας στο δια ταύτα και με το απαισιόδοξο σενάριο να γίνεται πραγματικότητα, η κυβέρνηση καλείται πλέον να λάβει κρίσιμες αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε να καθησυχάσει δηλώνοντας ότι η εκτελεστική εξουσίας έχει και δεύτερες και τρίτες επιλογές.

Τρία είναι τα πιθανά σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι. Το πρώτο είναι η νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος από πλευράς κυβέρνησης, ρίχνοντας ταυτόχρονα το μπαλάκι στη βουλή για τη λήψη απόφασης.

Οι εργοδότες ήδη απέρριψαν ένα τέτοιο ενδεχόμενο δια στόματος του νομικού τους συμβούλου, Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, ως αντισυνταγματικό. Το δεύτερο σενάριο, είναι οι συντεχνίες να μετατρέψουν σε πράξη την απειλή τους για απεργιακά μέτρα, ζήτημα για το οποίο θα αποφασίσουν σε πανσυνδικαλιστική διάσκεψη την επόμενη Τετάρτη.

Τρίτο ενδεχόμενο σενάριο η συνέχιση του διαλόγου, το πλαίσιο του οποίου θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της κυβέρνησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διεμήνυσε ότι οι προσπάθειες για θετική κατάληξη θα συνεχιστούν».