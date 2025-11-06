ΠτΔ για Χαράλαμπο Ταϊγανίδη - «Από τα καλύτερα πρότυπα για τα παιδιά»

«Είμαστε περήφανοι για αυτό που έκανες και είμαστε περήφανοι που διάλεξες την Κύπρο για να κάνεις αυτή την αποστολή, όχι μόνο γιατί η Κύπρος είναι κατεχόμενο ελληνικό μέρος», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «εδώ πάντοτε οι αδελφοί μας από την Ελλάδα, ήταν δίπλα μας», πολέμησαν το 1974.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κάνουμε σύντομα, για πρώτη φορά, ως πολιτεία μια εκδήλωση για να τιμήσουμε όλους τους Έλληνες που συμμετείχαν το 1974 στην προσπάθεια για την Κυπριακή Δημοκρατίας, για να αντιμετωπιστεί ο Τούρκος εισβολέας», πρόσθεσε.

Αναφέροντας ότι υπάρχει και μια δεύτερη διάσταση που είναι «πολύ σημαντική για εμάς», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε μια περίοδο που υπάρχει μια γενικότερη απαξίωση για όλα, σε μια περίοδο που τα παιδιάς μας αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις χρειαζόμαστε πρότυπα».

«Το πιο σημαντικό από αυτό τον μεγάλο αγώνα που έκανες είναι ότι είσαι ένα από τα καλύτερα πρότυπα για τα παιδιά μας», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, απευθυνόμενος στον Ταϊγανίδη.

«Αυτό που έκανες, η ιστορία σου, το πως ξεκίνησες, που έφθασες αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για να διδάσκουμε στα παιδιά μας», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε από τον Ταϊγανίδη να οργανώσουν το πότε μπορεί να επιστρέψει στην Κύπρο ούτως ώστε «αυτή την μεγάλη προσπάθεια» που έκανε να την μεταφέρει και σε σχολεία στην Κύπρο.

«Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, διότι είμαστε εδώ για τις επόμενες γενιές, είναι να δημιουργήσουμε πρότυπα στους νέους και στις νέες μας», πρόσθεσε.

Ο Ταϊγανίδης είπε ότι είναι διαθέσιμος μέσα από την καρδιά του σε αυτό που προτείνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Ταϊγανίδης ανέφερε ότι ήθελε να δώσει «και ένα μήνυμα ότι μπορεί να είμαστε λιγότεροι αλλά είμαστε και δυνατότεροι», ενώ απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι έκανε προετοιμασία ενάμιση χρόνο.

Επίσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «ξεκίνησε σαν ένα όνειρο προσωπικό και στην πορεία έγινε ένα όνειρο μιας ομάδας».

«Τις δύσκολες στιγμές δείξανε ότι ήταν εκεί, με συμπαρίσταντο, με βοηθούσαν, με στήριζαν, 58 ώρες ξάγρυπνοι να παλεύουν τα κύματα. Δεν υπήρχε κανένα παράπονο, μόνο μια θέληση να βγει αυτό», πρόσθεσε.

Όταν θες να πας κάπου μακριά διαλέγεις την ομάδα σου για να πετύχεις τον σκοπό σου, πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι «μέσα από τις δυσκολίες δημιουργήσαμε μια δυνατή οικογένεια, μια δυνατή φιλία η οποία δεν μπορεί να σπάσει».

Ο Ταϊγανίδη ανέφερε ότι «μαζί μπορούμε να το διαδώσουμε παντού, στα σχολεία, στα νέα παιδιά» που είναι το μέλλον του τόπου.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι ο Σύνδεσμος Εφέδρων Βατραχανθρώπων για τους οποίους είμαστε περήφανοι, όπως είπε, «είναι πολύ γνωστός, πέραν των άλλων όλων, για το φιλανθρωπικό έργο και τις φιλανθρωπικές δράσεις που κάνουν κάθε χρόνο στην Κύπρο».

«Είναι ένα από τα πρότυπα που θέλουμε να μεταφέρουμε στην κοινωνία», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο που ήταν δίπλα στον Ταϊγανίδη «σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο Ταϊγανίδης είπε ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη, την αγάπη και την φιλία του Συνδέσμου.

Εξάλλου, σε ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι είχε τη χαρά και την τιμή να υποδεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο «έναν άνθρωπο που ξαναγράφει τα όρια του δυνατού, τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη» και προσθέτει ότι «υπάρχουν στιγμές που το σώμα κουράζεται, δοκιμάζεται στα όριά του, όμως η αποφασιστικότητα επιμένει».

«Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης δεν διένυσε απλώς 149 χιλιόμετρα στη θάλασσα από την Πάφο έως την Αγία Νάπα, διένυσε το απροσπέλαστο όριο του ανθρώπου», προσθέτει.

Ένας Έλληνας Παραολυμπιονίκης, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «που με την πίστη, την επιμονή και τη στήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, απέδειξε πως οι πιο μεγάλες αποστάσεις δεν μετρώνται σε μίλια, αλλά σε ψυχική δύναμη».

«Αυτή δεν είναι απλώς μια ιστορία ρεκόρ, είναι μια υπενθύμιση ότι ο άνθρωπος, όταν πιστέψει, μπορεί να κάνει το κύμα σύμβολο δύναμης, να γράψει ιστορία και να μετατρέψει το αδύνατο δυνατό», καταλήγει.

