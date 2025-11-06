Υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1: Κοινό μέτωπο Κύπρου, ΗΠΑ, Ελλάδας, και Ισραήλ για σταθερότητα και ενεργειακή ασφάλεια

Οι υπουργοί Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μαζί με τους συμπροέδρους του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, συναντήθηκαν σήμερα στο Ζάππειο (σ.σ. παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ), στο πλαίσιο της Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας 3+1, προκειμένου να επαναβεβαιώσουν την κοινή τους προσήλωση στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, της συνεργασίας και της ανθεκτικότητας στην περιοχή.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο θεωρείται κομβικής σημασίας για τη σταθερότητα και τη στρατηγική συνοχή της περιοχής. Οι υπουργοί επανέλαβαν την υποστήριξή τους σε υφιστάμενα και μελλοντικά έργα διασύνδεσης στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, καθώς και στη συνεργασία για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Παράλληλα, οι τέσσερις χώρες δεσμεύτηκαν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τη φόρμουλα 3+1 για την προώθηση της διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας και τη μείωση της εξάρτησης από «κακόβουλους παράγοντες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κοινή δήλωση. Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της συνεργασίας μεταξύ «ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων» θεωρείται κρίσιμη για την ενεργειακή σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι υπουργοί καταδίκασαν, επίσης, «τις προσπάθειες της Ρωσίας να παρακάμψει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργειακής διαφάνειας και της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο.

Τέλος, επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω συνεργασία σε ενεργειακές υποδομές που συνδέουν την Ευρώπη με το Ισραήλ, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Η επόμενη υπουργική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναρτήθηκε η ακόλουθη κοινή δήλωση από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και του Ισραήλ με την ευκαιρία της σημερινής Υπουργικής Συνόδου Ενέργειας 3+1:

«Οι υπουργοί ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας, του Κράτους του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και οι συμπρόεδροι του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συναντήθηκαν σήμερα για να επιβεβαιώσουν την κοινή τους δέσμευση για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Ενεργειακού Κέντρου Ανατολικής Μεσογείου, ως κλειδί για την περιφερειακή στρατηγική σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους σε ευρύτερα περιφερειακά έργα διασύνδεσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη και μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης· στην ενεργειακή ανάπτυξη· και στη συνεργασία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν τη μορφή 3+1 για να υποστηρίξουν τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής μειώνοντας την εξάρτηση από κακόβουλους παράγοντες και βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων. Καταδίκασαν τις ρωσικές προσπάθειες να παρακάμψουν τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και να χρηματοδοτήσουν τον συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Οι υπουργοί επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη συνεργασία για τις ενεργειακές υποδομές Ευρώπης-Ισραήλ. Οι υπουργοί σκοπεύουν να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον το δεύτερο τρίμηνο του 2026 για να ενισχύσουν περαιτέρω την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στο πλαίσιο του Ενεργειακού Διαλόγου 3+1 της Ανατολικής Μεσογείου».