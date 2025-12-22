Εργαζόμενος άνοιξε σαμπάνια και... απολύθηκε: Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Σύμφωνα με το Confilegal, τα γεγονότα πάνε πίσω στον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ο εργαζόμενος μπήκε σε αναρρωτική άδεια. Λίγους μήνες αργότερα, την τελευταία ημέρα του χρόνου, πέρασε από το εστιατόριο όπου εργαζόταν για έναν και μόνο λόγο: να ευχηθεί καλή χρονιά στους συναδέλφους του.

Εκεί, μέσα στο γιορτινό κλίμα, «τόλμησε» και άνοιξε μια σαμπάνια πίσω από την μπάρα και σέρβιρε τους υπόλοιπους. Για την επιχείρηση, όμως, αυτή η κίνηση δεν ήταν τόσο αθώα.

Όταν η σαμπάνια έγινε λόγος απόλυσης

Η εταιρεία θεώρησε ότι ο εργαζόμενος είχε ξεπεράσει τα όρια και έφτασε στο σημείο να τον κατηγορήσει για «κατάχρηση εμπιστοσύνης», ειδικά επειδή βρισκόταν σε άδεια. Λίγο αργότερα, του ανακοινώθηκε η απόλυση.

Ο ίδιος, πριν περάσει από τον ΟΑΕΔ της γειτονιάς του, και έχοντας ανεβάσει λογικά τριψήφια πίεση, δεν το άφησε έτσι. Προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι δεν εργαζόταν, δεν εξυπηρετούσε πελάτες και δεν έκανε τίποτα περισσότερο από μια γιορτινή χειρονομία.

Εβίβα στο δικαστήριο

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καστίλης και Λεόν είδε τα πράγματα πιο απλά. Οι δικαστές έκριναν ότι το άνοιγμα της σαμπάνιας έγινε ξεκάθαρα σε εορταστικό πλαίσιο και όχι στο πλαίσιο παροχής εργασίας.

Με λίγα λόγια, δεν είδαν έναν εργαζόμενο που δούλευε ενώ ήταν σε άδεια, αλλά έναν άνθρωπο που βρέθηκε για λίγο στον χώρο για να πει «χρόνια πολλά» και να σηκώσει ένα ποτήρι. Hello?!

Και κάπου εδώ τελείωσε και η υπόθεση, με την απόλυση να ακυρώνεται. Γιατί, κάποιες φορές, μια σαμπάνια είναι απλώς μια... σαμπάνια.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr