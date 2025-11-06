Ecommbx
LIFESTYLE

Ακούστε το «Away», που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Junior Eurovision 2025!

 06.11.2025 - 19:57
Ακούστε το «Away», που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Junior Eurovision 2025!

Η Κύπρος ετοιμάζεται να απογειωθεί για την Τιφλίδα, φέρνοντας μαζί της φρέσκια ενέργεια και ρυθμό! Το τραγούδι της χώρας για τη Junior Eurovision 2025 μόλις κυκλοφόρησε, με τη Ραφαέλλα και τον Χρήστο να παρουσιάζουν ένα ζωηρό ποπ κομμάτι που υπόσχεται να γίνει το νέο αγαπημένο των fans!

Το τραγούδι της Κύπρου για τη Junior Eurovision 2025, με τίτλο “Away”, ερμηνεύεται από τη Ραφαέλλα Παντέλη και τον Χρήστο Γεωργίου. Πρόκειται για ένα δυναμικό ποπ κομμάτι γεμάτο ενέργεια και θετική διάθεση, που μιλά για το θάρρος να ακολουθείς τα όνειρά σου και να “πετάς μακριά” χωρίς φόβο. Δημιουργήθηκε από μια διεθνή ομάδα συνθετών και κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου 2025, συνοδευόμενο από ένα φωτεινό μουσικό βίντεο που γυρίστηκε στη Λευκωσία.

Η Κύπρος έχει συμμετάσχει δέκα φορές συνολικά στον διαγωνισμό της Junior Eurovision, ξεκινώντας το ταξίδι της το 2003, στην πρώτη κιόλας διοργάνωση. Η τελευταία της εμφάνιση ήταν στη Μαδρίτη το 2024, ενώ μέχρι σήμερα έχει βρεθεί τέσσερις φορές στην πρώτη δεκάδα, με καλύτερη θέση την 8η, που κατέκτησε το 2004 και το 2006.

Το 2024 σηματοδότησε την επιστροφή της χώρας στον διαγωνισμό με το τραγούδι Crystal Waters της Μαρίας Πισσαρίδη, μετά από απουσία επτά ετών. Τώρα, η σκυτάλη περνά στη Ραφαέλλα και τον Χρήστο, που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον ίδιο τόπο όπου είχε διεξαχθεί ο διαγωνισμός του 2017. Με το «Away», η Κύπρος στοχεύει να συνεχίσει τη δυναμική της παρουσία και να κερδίσει τις εντυπώσεις στην Τιφλίδα της Γεωργίας.

Πηγή: Eurobeat.cy 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας ηλικίας 71 ετών.

