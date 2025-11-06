Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣυντονισμό με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις για το σύστημα αξιολόγησης ζήτησε η ΟΕΛΜΕΚ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονισμό με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις για το σύστημα αξιολόγησης ζήτησε η ΟΕΛΜΕΚ

 06.11.2025 - 19:53
Συντονισμό με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις για το σύστημα αξιολόγησης ζήτησε η ΟΕΛΜΕΚ

Η θέση της ΟΕΛΜΕΚ επί των επικαιροποιημένων προνοιών του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, παραμένει ως αυτή διατυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Δημήτρης Ταλιαδώρος, προσθέτοντας ότι η ΟΕΛΜΕΚ ζήτησε συνάντηση με τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές οργανώσεις για συντονισμό, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο συνεχίζουν να υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» και περιλαμβάνει διατάξεις που αλληλοαναιρούνται, όπως η ρύθμιση για τον Διευθυντή, με βάση την οποία σε πέντε χρόνια θα αποφασιστεί αν θα αξιολογεί ή όχι και σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου διαλαμβάνει ότι θα αξιολογεί.

Η νομοθετική πρόταση δεν είναι λειτουργική διότι ενώ εναποθέτει καθήκοντα σε διοικητικούς της μέσης εκπαίδευσης, στους βοηθούς Διευθυντές Α’ στον γυμνασιακό κύκλο δεν υπάρχουν  παιδαγωγικοί σύμβουλοι βοηθοί Διευθυντές Α’, είπε ο κ. Ταλιαδώρος, προσθέτοντας ότι υπάρχει και μια σειρά άλλων παραμέτρων που καθιστούν δύσκολο αν όχι αδύνατο να λειτουργήσει το όλο εγχείρημα.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι για την αξιολόγηση η Υπουργός Παιδείας προτείνει μια νέα θέση αυτή του ανώτερου εκπαιδευτικού, η οποία θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη Μέση Εκπαίδευση ειδικότερα, από αυτά που η Υπουργός πιστεύει ότι θα επιλύσει.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι στα σχολεία υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας, οι διοικητικές ομάδες των σχολείων υπολειτουργούν και κάλλιστα η όποια μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να ενισχυθεί η διοικητική πυραμίδα των σχολικών μονάδων ειδικά στον γυμνασιακό κύκλο, αλλά «τέτοια προσέγγιση απουσιάζει από την πρόταση της Υπουργού».

Ερωτηθείς εάν η Βουλή μπορεί να ξεκαθαρίσει τα γκρίζα σημεία και να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις και να συμπληρώσει κενά, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ ανέφερε ότι είναι τόσα πολλά που απαιτούνται για διόρθωση καθώς το κείμενο του νομοσχεδίου είναι πολύ γενικόλογο και συναντά την παραδοξότητα. Πρόσθεσε ότι ζητήματα για τα οποία  θα έπρεπε να υπάρχουν ξεκάθαρες διατάξεις στο νόμο εναποτίθενται σε επιτροπή παρακολούθησης ή οποία θα δημιουργηθεί μετά τη ψήφιση του νόμου και η οποία ουσιαστικά θα αναλάβει ένα τεράστιο βάρος, αυτό της εφαρμογής του νόμου εάν αυτός ψηφιστεί.

Ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι η ΟΕΛΜΕΚ ζήτησε συνάντηση με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις για να υπάρξει ένας συντονισμός προσθέτοντας ότι ευκταίο είναι η συνάντηση να πραγματοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο
Αυτή θα είναι η εκπρόσωπος της Κύπρου στην Eurovision 2026 - Η ανακοίνωση του ΡΙΚ
Εγινε στην Κύπρο: «Της έδωσαν ρούχα για το μωρό και ήταν γεμάτα βρωμιά και σκουλήκια» – Ανάρτηση που ξεσήκωσε το διαδίκτυο
Τρομακτικό video: Η στιγμή που γνωστός Κύπριος γητευτής ερπετών εντόπισε μεγάλη φίνα στη Λεμεσό
Το εντυπωσιακό rooftop bar στη Λευκωσία που κατεβάζει ρολά – Πότε θα πει «αντίο»
VIDEO - Μαυρίκιος Μαυρικίου: Η απίστευτη αντίδραση της κόρης του για το τραγούδι του στη Eurovision
Έρχεται νέα κατηγορία «mini» αυτοκινήτων – Τι μέγεθος θα έχουν και πόσο θα κοστίζουν

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

LIVE: ΑΕΚ - Αμπερντίν

 06.11.2025 - 19:48
Επόμενο άρθρο

Ακούστε το «Away», που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Junior Eurovision 2025!

 06.11.2025 - 19:57
Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης, που σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας ηλικίας 71 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

Θανατηφόρο τροχαίο: Υπέκυψε στα τραύματά της 71χρονη γυναίκα - Τι κατέδειξε η νεκροτομή της

  •  06.11.2025 - 19:15
Νέος νόμος για πυροβόλα όπλα - Στον Αρχηγό Αστυνομίας η απόφαση, τι ψήφισε η Βουλή

Νέος νόμος για πυροβόλα όπλα - Στον Αρχηγό Αστυνομίας η απόφαση, τι ψήφισε η Βουλή

  •  06.11.2025 - 19:33
Φόνος Δημοσθένους: Τι θα γίνει με αυτούς που φωτογράφησαν νεκρό τον γνωστό επιχειρηματία - «Είναι πρωτάκουστα πράγματα..»

Φόνος Δημοσθένους: Τι θα γίνει με αυτούς που φωτογράφησαν νεκρό τον γνωστό επιχειρηματία - «Είναι πρωτάκουστα πράγματα..»

  •  06.11.2025 - 17:05
Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

Συγκλονίζει καταγγελία: Ηλικιωμένη έπεσε από τα χέρια νοσηλευτή δύο φορές, χτύπησε στο κεφάλι και πέθανε – Βίντεο

  •  06.11.2025 - 14:58
Συναγερμός στο Υπουργείο Μεταφορών: Έκτακτη σύσκεψη μετά την πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Πάφο

Συναγερμός στο Υπουργείο Μεταφορών: Έκτακτη σύσκεψη μετά την πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Πάφο

  •  06.11.2025 - 15:52
«Δίκη» 2 Ε/κ στα κατεχόμενα: Κατέθεσε νέος «μάρτυρας κατηγορίας» - Πότε ορίστηκε η επόμενη «ακρόαση»

«Δίκη» 2 Ε/κ στα κατεχόμενα: Κατέθεσε νέος «μάρτυρας κατηγορίας» - Πότε ορίστηκε η επόμενη «ακρόαση»

  •  06.11.2025 - 17:25
Ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια βολής της Εθνικής Φρουράς - Έτρεχε η Πυροσβεστική

Ξέσπασε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια βολής της Εθνικής Φρουράς - Έτρεχε η Πυροσβεστική

  •  06.11.2025 - 19:10
Video: «Είμαι η Αντιγόνη, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη» - Το πρώτο μήνυμα της εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision 2026

Video: «Είμαι η Αντιγόνη, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη» - Το πρώτο μήνυμα της εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision 2026

  •  06.11.2025 - 20:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα