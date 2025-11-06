Συντονισμό με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις για το σύστημα αξιολόγησης ζήτησε η ΟΕΛΜΕΚ

Ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο συνεχίζουν να υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» και περιλαμβάνει διατάξεις που αλληλοαναιρούνται, όπως η ρύθμιση για τον Διευθυντή, με βάση την οποία σε πέντε χρόνια θα αποφασιστεί αν θα αξιολογεί ή όχι και σε άλλη διάταξη του νομοσχεδίου διαλαμβάνει ότι θα αξιολογεί.

Η νομοθετική πρόταση δεν είναι λειτουργική διότι ενώ εναποθέτει καθήκοντα σε διοικητικούς της μέσης εκπαίδευσης, στους βοηθούς Διευθυντές Α’ στον γυμνασιακό κύκλο δεν υπάρχουν παιδαγωγικοί σύμβουλοι βοηθοί Διευθυντές Α’, είπε ο κ. Ταλιαδώρος, προσθέτοντας ότι υπάρχει και μια σειρά άλλων παραμέτρων που καθιστούν δύσκολο αν όχι αδύνατο να λειτουργήσει το όλο εγχείρημα.

Απαντώντας σε ερώτηση είπε ότι για την αξιολόγηση η Υπουργός Παιδείας προτείνει μια νέα θέση αυτή του ανώτερου εκπαιδευτικού, η οποία θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη Μέση Εκπαίδευση ειδικότερα, από αυτά που η Υπουργός πιστεύει ότι θα επιλύσει.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι στα σχολεία υπάρχει έξαρση της παραβατικότητας, οι διοικητικές ομάδες των σχολείων υπολειτουργούν και κάλλιστα η όποια μεταρρύθμιση του συστήματος αξιολόγησης μπορούσε να αξιοποιηθεί ώστε να ενισχυθεί η διοικητική πυραμίδα των σχολικών μονάδων ειδικά στον γυμνασιακό κύκλο, αλλά «τέτοια προσέγγιση απουσιάζει από την πρόταση της Υπουργού».

Ερωτηθείς εάν η Βουλή μπορεί να ξεκαθαρίσει τα γκρίζα σημεία και να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις και να συμπληρώσει κενά, ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ ανέφερε ότι είναι τόσα πολλά που απαιτούνται για διόρθωση καθώς το κείμενο του νομοσχεδίου είναι πολύ γενικόλογο και συναντά την παραδοξότητα. Πρόσθεσε ότι ζητήματα για τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν ξεκάθαρες διατάξεις στο νόμο εναποτίθενται σε επιτροπή παρακολούθησης ή οποία θα δημιουργηθεί μετά τη ψήφιση του νόμου και η οποία ουσιαστικά θα αναλάβει ένα τεράστιο βάρος, αυτό της εφαρμογής του νόμου εάν αυτός ψηφιστεί.

Ο κ. Ταλιαδώρος είπε ότι η ΟΕΛΜΕΚ ζήτησε συνάντηση με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις για να υπάρξει ένας συντονισμός προσθέτοντας ότι ευκταίο είναι η συνάντηση να πραγματοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

