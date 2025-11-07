Στο «περίμενε» χιλιάδες αιτήματα για επιδιόρθωση προβλημάτων στους δρόμους - Πόσα εκκρεμούν, τι αφορούν και γιατί καθυστερούν

, η οποία τέθηκε σε λειτουργία από τις 27 Σεπτεμβρίου με στόχο την συνεργασία πολιτών και Δημόσιων Υπηρεσιών όσο αφορά την βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Ξεπέρασαν τις 13 χιλιάδες οι αναφορές στην εφαρμογή

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, από τις 27 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2025 έγιναν συνολικά 13509 αναφορές, με τις 3001 να έχουν ήδη εξεταστεί και ολοκληρωθεί, τις 448 να έχουν τεθεί προς διαχείριση και τις 8263 να έχουν ανατεθεί/προγραμματιστεί.

Οι αναφορές α νά επαρχία - Για οδοστρώματα και πεζόδρομους η πλειοψηφία

Σημειώνεται ότι την «πρωτιά», όσο αφορά τον αριθμό των αναφορών, κατέχει η Λευκωσία με 6122 αναφορές. Μετά ακολουθεί η Λεμεσός με 3112 αναφορές, η Λάρνακα με 2560, η Πάφος με 1277 και η Αμμόχωστος με 438.

Στην επαρχία Λευκωσίας, από τις 6122 αναφορές, εξετάστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι 1755, οι 3157 ανατέθηκαν στην αρμόδια Αρχή, οι 157 προγραμματίστηκαν για επιδιόρθωση, οι 63 τέθηκαν προς διαχείριση ενώ οι 990 απορρίφθηκαν.

Στην επαρχία Λεμεσού, από τις 3112 αναφορές, εξετάστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι 321, οι 2169 ανατέθηκαν στην αρμόδια Αρχή, οι 174 προγραμματίστηκαν για επιδιόρθωση, οι 9 τέθηκαν προς διαχείριση ενώ οι 439 απορρίφθηκαν.

Στην επαρχία Λάρνακας, από τις 2560 αναφορές, εξετάστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι 750, οι 1153 ανατέθηκαν στην αρμόδια Αρχή, οι 356 προγραμματίστηκαν για επιδιόρθωση, οι 455 τέθηκαν προς διαχείριση ενώ οι 189 απορρίφθηκαν.

Στην επαρχία Πάφου, από τις 1277 αναφορές, εξετάστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι 84, οι 1000 ανατέθηκαν στην αρμόδια Αρχή, οι 118 προγραμματίστηκαν για επιδιόρθωση, οι 17 τέθηκαν προς διαχείριση ενώ οι 58 απορρίφθηκαν.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, από τις 438 αναφορές, εξετάστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι 91, οι 150 ανατέθηκαν στην αρμόδια Αρχή, οι 73 προγραμματίστηκαν για επιδιόρθωση, οι 3 τέθηκαν προς διαχείριση ενώ οι 121 απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η πλειοψηφία των μέχρι στιγμής αναφορών που υποβλήθηκαν αφορούν ρηγματώσεις και άλλα προβλήματα στο οδόστρωμα (5143 αναφορές), εμπόδια και βλάβες στα πεζοδρόμια (3071 αναφορές), βανδαλισμό πινακίδων και θέματα ορατότητας λόγω εμποδίων (708 αναφορές) και διαβάσεις πεζών (666 αναφορές). Παράλληλα έχουν γίνει 1211 αναφορές για διάφορα άλλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Γιατί καθυστερεί η εξέταση των παραπόνων

Σημειώνεται ότι ο λόγος που παρατηρείται καθυστέρηση στην εξέταση είναι επειδή οι αναφορές κατηγοριοποιούνται και εξετάζονται ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν προς τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δηλαδή, αν μια αναφορά παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο προς τους χρήστες του οδικού δικτύου τότε προγραμματίζεται η άμεση επιδιόρθωση τους ενώ αν δεν παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο, τότε ο χειρισμός της παίρνει σειρά προτεραιότητας.