ΑΗΚ: Έτσι θα λειτουργήσουν τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών την περίοδο των γιορτών - Ποιες μέρες θα κλείσουν

Ανοικτά μέχρι τις 12:45 μ.μ. για να εξυπηρετούν το κοινό θα είναι:

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΕΠ τις ακόλουθες μέρες:

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026

Ηλεκτρονική Εξόφληση Λογαριασμών

Η ΑΗΚ Προμήθεια υπενθυμίζει ότι η εξόφληση λογαριασμών, μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα, απλά και με ασφάλεια ηλεκτρονικά με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω της ιστοσελίδας της ΑΗΚ www.eac.com.cy

Μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα EAC Mobile App

Μέσω των ιστοσελίδων τραπεζικών ιδρυμάτων



Επιπρόσθετα, οι πελάτες της ΑΗΚ μπορούν να εξοφλήσουν τον λογαριασμό τους σε όλα τα Ταχυδρομικά Γραφεία Παγκύπρια.

Η Διεύθυνση και το Προσωπικό της ΑΗΚ, εύχονται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και ένα Φωτεινό 2026 γεμάτο υγεία, δύναμη και αισιοδοξία.