ΥΠΑΝ προς σχολεία: Καταγράψτε όλα τα περιστατικά βίας - Το ξεκάθαρο μήνυμα και η μηδενική ανοχή σε «αποσιωπήσεις» από Διευθυντές

Μετά τα συνεχόμενα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν σε σχολεία τις τελευταίες εβδομάδες και την έκτακτη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το ΥΠΑΝ απέστειλε εγκύκλιο σε όλες τις σχολικές μονάδες δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, υπενθυμίζοντας την υποχρέωση για άμεση και πλήρη καταγραφή κάθε περιστατικού ενδοσχολικής βίας.

Η εγκύκλιος, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2025, ξεκαθαρίζει ότι όλα τα περιστατικά σωματικής, λεκτικής, ηλεκτρονικής, κοινωνικής, σεξουαλικής ή άλλης μορφής βίας, καθώς και περιστατικά καταστροφής περιουσίας, πρέπει να δηλώνονται χωρίς καθυστέρηση μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου.

«Η καταγραφή των περιστατικών θα πρέπει να γίνεται από τις σχολικές μονάδες κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Σχολεία “έκρυβαν” περιστατικά για να τα λύσουν εσωτερικά

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Τ», η απόφαση του Υπουργείου να αποστείλει την εγκύκλιο έρχεται ως αποτέλεσμα διαπιστώσεων ότι ορισμένα σχολεία δεν κατέγραφαν όλα τα περιστατικά βίας.

Όπως φαίνεται, αρκετές διευθύνσεις επέλεγαν να επιλύουν τα περιστατικά εσωτερικά, προκειμένου να μην υπάρξει δημοσιοποίηση ή αναφορά προς τις ανώτερες αρχές, κάτι που πλέον το ΥΠΑΝ θεωρεί ανεπίτρεπτο.

Η μη καταγραφή αποτελεί παράβαση της υποχρέωσης που απορρέει από τη νομοθεσία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας. Με την εν λόγω εγκύκλιο, το Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι όλες οι υποθέσεις θα πρέπει να αναφέρονται (ακόμη κι αν έχουν “διευθετηθεί” εσωτερικά).

Συγκεκριμένα, στο τέλος της εγκυκλίου, το Υπουργείο καλεί όλους τους Διευθυντές και Διευθύντριες να προχωρούν στην καταγραφή όλων των περιστατικών ενδοσχολικής βίας που συμβαίνουν εντός της σχολικής χρονιάς, είτε εμπλέκονται μαθητές είτε εκπαιδευτικοί ή άλλοι φορείς.

Η καταχώρηση, τονίζεται, πρέπει να γίνεται άμεσα, μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης του περιστατικού, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης αποτύπωση των δεδομένων.

Ενιαία πλατφόρμα και διαδικασία

Η καταγραφή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου που διαχειρίζεται η Ομάδα Ασφαλούς Σχολείου. Κάθε σχολείο διαθέτει μοναδικό κωδικό για να υποβάλλει αναφορές, με τα δεδομένα να αποστέλλονται αυτόματα στο Υπουργείο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού θα συνεχίσουν να καταχωρούνται και στο ΣΕΠ, βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου για την «Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού».

Έντονος προβληματισμός για την έκταση του φαινομένου

Η εγκύκλιος έρχεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για την αύξηση των φαινομένων βίας και εκφοβισμού στα σχολεία, ειδικά στα γυμνάσια, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη έξαρση.

Πηγές του Υπουργείου ανέφεραν στο «Τ» ότι το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, οδηγώντας την ηγεσία του ΥΠΑΝ να επανεξετάσει τον ρόλο της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, των σχολικών ψυχολόγων και των συνοδών σε δύσκολες περιπτώσεις μαθητών.

Τι αλλάζει στην πράξη

Με την εγκύκλιο αυτή, το Υπουργείο στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε συγκάλυψη ή καθυστέρηση αναφοράς περιστατικών βίας.

Η άμεση ενημέρωση θα θεωρείται πλέον υπηρεσιακή υποχρέωση των διευθυντών, ενώ οι αρμόδιες διευθύνσεις θα παρακολουθούν την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας.