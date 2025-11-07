Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έμπλεξε 26χρονος: Τον τσάκωσαν με χιλιάδες αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα - Δείτε φωτογραφίες

 07.11.2025 - 06:35
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφορίας, μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν χθες το απόγευμα επιχείρηση στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας, κατά την οποία έγινε ανακοπή βαν οχήματος από το μηχανοκίνητο περίπολο Ειδικών Καθηκόντων Πύλας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Εντόπισαν χιλιάδες κούτες με παράνομα τσιγάρα και στα Λύμπια - Υποψίες σύνδεσης με Πύλα - Δείτε φωτογραφίες

Από τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγός του οχήματος ήταν 26χρονος, ενώ το πίσω μέρος του βαν ήταν πλήρες με κιβώτια περιτυλιγμένα με μαύρο νάιλον, τα οποία περιείχαν μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων.

Ο 26χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκε μαζί με το όχημα στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης, όπου κλήθηκαν και λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων για περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Κατά την καταμέτρηση των τεκμηρίων, εντοπίστηκαν εντός του οχήματος 79 κιβώτια, τα οποία περιείχαν 3.950 κούτες αδασμολόγητα τσιγάρα διαφόρων μαρκών.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου ανακριτής του Τμήματος Τελωνείων θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.

Την υπόθεση διερευνά το Τελωνείο Λάρνακας.

Δείτε φωτογραφίες:

