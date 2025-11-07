Ecommbx
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΕντόπισαν χιλιάδες κούτες με παράνομα τσιγάρα και στα Λύμπια - Υποψίες σύνδεσης με Πύλα - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εντόπισαν χιλιάδες κούτες με παράνομα τσιγάρα και στα Λύμπια - Υποψίες σύνδεσης με Πύλα - Δείτε φωτογραφίες

 07.11.2025 - 07:26
Στις 6/11/2025 στην περιοχή Πύλας, μέλη του Κέντρου Ελέγχου και Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής (ΥΑΜ Αρχηγείου) ενημέρωσαν λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, ότι σε έρευνα που διενήργησαν στην περιοχή Αθηαίνου – Λυμπιών, σε εμπορικό όχημα ενοικίασης που οδηγούσε 51χρονος Τουρκοκύπριος, εντόπισαν μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έμπλεξε 26χρονος: Τον τσάκωσαν με χιλιάδες αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα - Δείτε φωτογραφίες

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 128 χαρτοκιβώτια των 50 κούτων (συνολικά 6400 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία), τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων μετέβησαν στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου όπου μεταφλερθηκε το όχημα και ο ύποπτος και αφού καταμέτρησαν την πιο πάνω ποσότητα προχώρησαν στη κατάσχεση τους όπως και του οχήματος που χρησιμοποιούνταν για την μεταφορά τους, ενώ ο οδηγός συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα για να οδηγηθεί σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

 
 

Σημειώνεται ότι οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις για την πιο πάνω ποσότητα των καπνικών προϊόντων ξεπερνούν τις €380,000 ευρώ. 

Η υπόθεση θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από το Τελωνείο Λευκωσίας σε συνεργασία με το Τελωνείο Λάρνακας σε περίπτωση που οι δύο υποθέσεις συνδέονται λόγω των κοινών τους χαρακτηριστικών.

