Κατεχόμενα: Σήμερα η απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» για τους 5 Ε/κ

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών
Η Λευκωσία απαντά θετικά στη νέα ημερομηνία της επίσκεψης – Σταθερή θέση υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Η ημερομηνία ορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της «ακροαματικής διαδικασίας» στις 20 Οκτωβρίου, κατά την οποία οι συνήγοροι υπεράσπισης και η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασαν τις τελικές τους αγορεύσεις.
Οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν «κατηγορίες» που σχετίζονται με την «παράνομη είσοδο» στα κατεχόμενα και την «παραβίαση στρατιωτικής ζώνης».
Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη συνεχίστηκε με την «κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας» η «δίκη» κατά των δύο εκ των πέντε Ε/κ στο επαρχιακό «δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβίαση του «νόμου» περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
