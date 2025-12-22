Για να μπει στο μάτι του πρώην: Η Κύπρια που αγόρασε τσάντα χιλιάδων ευρώ και έγινε viral - VIDEO

Μια Κύπρια γυναίκα έγινε viral στα social media, όταν εμφανίστηκε σε γνωστό luxury κατάστημα και αποφάσισε να κάνει το απόλυτο statement, να αγοράσει τσάντα αξίας χιλιάδων ευρώ, λίγο πριν συναντήσει ξανά τον πρώην της σε οικογενειακό τραπέζι.

