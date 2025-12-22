Για να μπει στο μάτι του πρώην: Η Κύπρια που αγόρασε τσάντα χιλιάδων ευρώ και έγινε viral - VIDEO

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν υπάρχουν όρια στις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα-Ισραήλ»
Δεν υπάρχουν όρια σε ό,τι αφορά τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο-Ελλάδα – Ισραήλ, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε το απόγευμα τριμερή κατ΄ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Βενιαμίν Νετανιάχου και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής, που πραγματοποιείται στην Ιερουσαλήμ.