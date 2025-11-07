Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας προσπάθησε να παρασύρει στο σπίτι του μαθητή στον Χολαργό - Σε συναγερμό οι γονείς

 07.11.2025 - 07:18
Άνδρας προσπάθησε να παρασύρει στο σπίτι του μαθητή στον Χολαργό - Σε συναγερμό οι γονείς

Αναστάτωση επικρατεί στη σχολική κοινότητα του Χολαργού, καθώς υπάρχουν καταγγελίες από γονείς ότι ενήλικας προσέγγισε μαθητή προσπαθώντας να τον παρασύρει σπίτι του.

Συγκεκριμένα, από τον Σύλλογο Γονέων σχολείου της περιοχής υπήρξε η ενημέρωση προς τους γονείς μαθητών ότι ο συγκεκριμένος άνδρας συχνάζει στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως όπου και το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου, προσπάθησε να προσεγγίσει και να παρασύρει τον μαθητή δημοτικού σχολείου του Χολαργού.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, η μητέρα του παρ' ολίγον θύματος έκανε καταγγελία στην Αστυνομία. Παράλληλα, η μητέρα ενημέρωσε όλους τους γονείς, για να έχουν το νου τους.

Ο συγκεκριμένος άνδρας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστός στις Αρχές καθώς είχε συλληφθεί το 2019 με την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος ανηλίκων στην Κέρκυρα.

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

