Ανατριχιαστικό περιστατικό: Τσάκωσαν Τ/κ με 200 κιλά... κόκκαλα και δέρματα ζώων - Δείτε φωτογραφίες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ανατριχιαστικό περιστατικό: Τσάκωσαν Τ/κ με 200 κιλά... κόκκαλα και δέρματα ζώων - Δείτε φωτογραφίες

 07.11.2025 - 07:05
Ανατριχιαστικό περιστατικό: Τσάκωσαν Τ/κ με 200 κιλά... κόκκαλα και δέρματα ζώων - Δείτε φωτογραφίες

Στις 6/11/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων κατά τον συνήθη έλεγχο οχημάτων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου ανέκοψαν όχημα που οδηγούσε Τουρκοκύπριος οδηγός.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν περίπου 200 κιλά νωπού κρέατος (κόκκαλα και δέρματα ζώων) με προέλευση τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η προαναφερόμενη ποσότητα ζωικών προϊόντων όπως και το όχημα μεταφοράς τους κατασχέθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων. Τα κατασχεθέντα εγκαταλείφθηκαν από τον οδηγό για καταστροφή, ενώ κατέβαλε και συνολικό ποσό €600 ευρώ για τον εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων και την απόδοση του οχήματος.  

Το Τμήμα Τελωνείων ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή και τήρηση των Κανονισμών της Πράσινης Γραμμής καλεί για μια ακόμα φορά το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στις αγορές προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες των εν λόγω Κανονισμών. Ειδικότερα, όπως προειδοποιεί το Τμήμα Τελωνείων, όσον αφορά τα ζώα και ζωικά προϊόντα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και πιθανή μεταφορά μολυσματικών ασθενειών, αφού δεν διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τις Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες του Κράτους.

Δείτε φωτογραφίες

 
 

 

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών

Η Λευκωσία απαντά θετικά στη νέα ημερομηνία της επίσκεψης – Σταθερή θέση υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

