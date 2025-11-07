Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τζόκερ: Βρέθηκε υπερτυχερός στην Κύπρο και γέμισε τις... τσέπες του - Πού παίχτηκε το δελτίο και πόσα κέρδισε

 07.11.2025 - 06:55
Τζόκερ: Βρέθηκε υπερτυχερός στην Κύπρο και γέμισε τις... τσέπες του - Πού παίχτηκε το δελτίο και πόσα κέρδισε

Στην Κύπρο βρέθηκε ο υπερτυχερός του Τζόκερ, ο οποίος που κερδίζει €2.321.064.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ΟΠΑΠ, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη διαλογή της 2985ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ που κερδίζει το ποσό των €2.321.064,72.

Επίσης, εννιά (9) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Σημειώνεται ότι το ποσό που θα μοιρασθούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής 09/11/2025 είναι €1.000.000 τουλάχιστον.

Δείτε που παίχτηκε το δελτίο:

