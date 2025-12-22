Ecommbx
Έρχιουρμαν: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα ασφάλειας, ισότητας και κυριαρχίας μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχιουρμαν: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα ασφάλειας, ισότητας και κυριαρχίας μας»

 22.12.2025 - 23:18
Έρχιουρμαν: «Δεν θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματα ασφάλειας, ισότητας και κυριαρχίας μας»

«Δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τα δικαιώματά μας και δεν πρόκειται να το πράξουμε ούτε στο μέλλον· δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικαιώματα ασφάλειας, ισότητας και κυριαρχίας μας», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, προσθέτοντας πως δεν θα πρέπει να αναμένεται κάτι διαφορετικό από την τουρκοκυπριακή πλευρά.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στα κατεχόμενα, στον κήπο «Τεκκέ» στην κατεχόμενη Λευκωσία, για την επέτειο των γεγονότων στον Άγιο Βασίλειο.

Ο κ. Έρχιουρμαν υποστήριξε ότι ο τουρκοκυπριακός «λαός», ήδη από το 1878, δεν αποδέχθηκε ποτέ το καθεστώς της μειονότητας, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες. Ανέφερε επίσης ότι οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν «έναν από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους στο νησί» και είπε ότι η πλευρά του δεν πρόκειται να προβεί σε συμβιβασμούς σε ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία και την ασφάλεια.

Αναφερόμενος στην παρούσα κατάσταση, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει ζωτικής σημασίας. Ισχυρίστηκε ότι οι στρατιωτικές συμφωνίες που συνάπτει η Κυπριακή Δημοκρατία με διάφορες χώρες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρου του νησιού. «Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα, θα συνεχίσουμε να εξηγούμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν θα παραιτηθούμε από τα δικαιώματά μας. Δεν θα υποχωρήσουμε από τα δικαιώματα ασφάλειας, ισότητας και κυριαρχίας μας», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε ότι στόχος των προσπαθειών του είναι να διασφαλιστεί ότι οι επόμενες γενιές θα ζουν στο νησί με ασφάλεια, προασπιζόμενες τα δικαιώματά τους και διεκδικώντας μια ζωή με αξιοπρέπεια. «Ό,τι και να κάνουμε είναι λίγο μπροστά στο χρέος μας προς όσους χάθηκαν», κατέληξε, αποτίοντας φόρο τιμής στους νεκρούς των γεγονότων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

