Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου 2025: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή - Πείτε τους να ζήσουν

Κυπριακό: Η Ολγκίν επιστρέφει στην Κύπρο τον Δεκέμβριο - Στο επίκεντρο το μέλλον των συνομιλιών
Η Λευκωσία απαντά θετικά στη νέα ημερομηνία της επίσκεψης – Σταθερή θέση υπέρ της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Ο Άγιος Θέμελης (ή Θεμέλιος) υπήρξε μάρτυρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος έζησε στην Κάλυμνοκατά τον 3ο ή 4ο αιώνα μ.Χ..
Παρέδωσε τη ζωή του μαρτυρικώς μαζί με άλλους 32 συντρόφους του στη Μελιτηνή της Αρμενίας, αφήνοντας παράδειγμα πίστης και σταθερότητας.
