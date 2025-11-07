Εορτολόγιο 7 Νοεμβρίου 2025: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή - Πείτε τους να ζήσουν

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, γιορτάζουν οι Αθηνόδωρος, Δώρης, Αθηνοδώρα, Ερνέστος, Ερνέστα, Θεαγένης, Θεμέλιος και Θεμέλη.

Χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι γιορτάζουν!

Άγιος Θέμελης

Ο Άγιος Θέμελης (ή Θεμέλιος) υπήρξε μάρτυρας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος έζησε στην Κάλυμνοκατά τον 3ο ή 4ο αιώνα μ.Χ..

Παρέδωσε τη ζωή του μαρτυρικώς μαζί με άλλους 32 συντρόφους του στη Μελιτηνή της Αρμενίας, αφήνοντας παράδειγμα πίστης και σταθερότητας.