ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Το Joey σας πάει στη Τυφλίδα για τον τελικό της Junior Eurovision

 10.11.2025 - 14:23
Το Joey σας πάει στη Τυφλίδα για τον τελικό της Junior Eurovision

Το Joey, η κυπριακή τραπεζική εφαρμογή για παιδιά και εφήβους της Τράπεζας Κύπρου, σας εκπλήσσει με συναρπαστικές εμπειρίες!

Μέσω του Joey, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και έχετε τη δυνατότητα να ταξιδέψετε με το παιδί σας στη Τυφλίδα της Γεωργίας και να παρακολουθήστε από κοντά τον μεγάλο τελικό της Junior Eurovision 2025, που θα γίνει στις 13 Δεκεμβρίου.

Η Τράπεζα Κύπρου, χορηγεί την κυπριακή αποστολή και κληρώνει 2 ταξιδιωτικά πακέτα (1 για ενήλικα και 1 για παιδί ανά πακέτο).

Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει:

✈ Αεροπορικά εισιτήρια

🚌 Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο

🏨 Διαμονή σε ξενοδοχείο

🎟 Εισιτήρια για τη Junior Eurovision.

Απολαύστε μια μαγευτική βραδιά στη Τυφλίδα, αποκλειστικά και μόνο με την εγγραφή σας στο JOEY App μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 2025. Ισχύει και για υφιστάμενα μέλη.

Στις 27 Νοεμβρίου θα γίνει η κλήρωση και μπορεί να είστε οι μεγάλοι τυχεροί που θα ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στη Junior Eurovιsion από τη Ραφαέλλα Παντελή και το Χρίστο Γεωργίου με το τραγούδι AWAY.

Περισσότερα για το Joey εδώ.

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

 10.11.2025 - 14:08
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε ελαττωματικός διακόπτης στην αγορά - Τι πρέπει να κάνετε αν τον έχετε - Φωτογραφία

 10.11.2025 - 14:32
Χριστοδουλίδης: «Εργαζόμαστε για απτά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου – Λιβάνου» - Συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

Χριστοδουλίδης: «Εργαζόμαστε για απτά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου – Λιβάνου» - Συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

Η περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Σαάντι, στο Προεδρικό Μέγαρο.  

Χριστοδουλίδης: «Εργαζόμαστε για απτά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου – Λιβάνου» - Συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

Χριστοδουλίδης: «Εργαζόμαστε για απτά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου – Λιβάνου» - Συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

  •  10.11.2025 - 13:43
