ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

 10.11.2025 - 14:08
Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Δένδια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω και πάλι. Η φιλία και η συνεργασία μας πάει πολλά χρόνια πίσω. Η επίσκεψη σας αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις στην περιοχή μας, αλλά και στην ΕΕ σε σχέση με το Πρόγραμμα SAFE και για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.

Υπάρχει μια πτυχή, ιδιαίτερα σημαντική που θεωρώ ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο, την ελληνική και την κυπριακή αμυντική βιομηχανία, γιατί είναι μια χρυσή ευκαιρία για να αναδείξουμε τις δυνατότητες τους, μέσα στο πλαίσιο και της Κυπριακής Προεδρίας που ξεκινά σε λιγότερο από 50 μέρες, να δούμε πώς μπορούμε να σπρώξουμε ακόμη περισσότερο τα θέματα της άμυνας και της ασφάλειας για την Κύπρο και την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικοί τομείς, λαμβάνοντας υπόψη την τουρκική κατοχή και τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά και γενικότερα ότι βρισκόμαστε γεωγραφικά σε περιοχές ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας».

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας είπε, μεταξύ άλλων, ότι με τον Κύπριο ομόλογο του κ. Βασίλη Πάλμα είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας, στα ζητήματα της αμυντικής βιομηχανίας και του οικοσυστηματος των δύο χωρών.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα δώσει μια τεράστια ευκαιρία, σημειώνοντας ότι προσβλέπει στην εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας. 

