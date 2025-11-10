Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλίδης: «Εργαζόμαστε για απτά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου – Λιβάνου» - Συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

 10.11.2025 - 13:43
Χριστοδουλίδης: «Εργαζόμαστε για απτά αποτελέσματα στη συνεργασία Κύπρου – Λιβάνου» - Συζητήθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

Η περαιτέρω εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Λίβανο συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου κ. Τζοζέφ Σαάντι, στο Προεδρικό Μέγαρο.  

Καλωσορίζοντας τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Λίβανος είναι η πλησιέστερη χώρα στην Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος μετέβη στη Βηρυτό λίγο μετά την εκλογή του Προέδρου Αούν.

Πρόσθεσε ότι «εργαζόμαστε πολύ στενά μαζί και έχουμε εξαίρετες σχέσεις. Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ εργαζόμαστε σκληρά για να έχουμε θετικές εξελίξεις αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ-Λιβάνου. 

Ταξίδευσα στον Λίβανο με την Πρόεδρο της Κομισιόν πριν από ένα χρόνο και ήταν η πρώτη επίσκεψη που πραγματοποίησε Πρόεδρος της Κομισιόν στον Λίβανο. Και θέλουμε να δούμε απτές θετικές εξελίξεις και εργαζόμαστε και με άλλα κράτη της ΕΕ, για να αρχίσουμε συζητήσεις για μια συνολική στρατηγική συμφωνία της ΕΕ με τον Λίβανο».

Είπε ακόμη ότι κατά τη σημερινή συνάντηση «θα συζητήσουμε, επίσης, την πιθανότητα ηλεκτρικής διασύνδεσης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάτι απτό, ώστε να εργαστούμε και με την ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση για την πολιτική και οικονομική της στήριξη».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου εξέφρασε το ενδιαφέρον της χώρας του για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και της περαιτέρω ενεργειακής συνεργασίας Κύπρου – Λιβάνου. 

