Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε ελαττωματικός διακόπτης στην αγορά - Τι πρέπει να κάνετε αν τον έχετε - Φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε ελαττωματικός διακόπτης στην αγορά - Τι πρέπει να κάνετε αν τον έχετε - Φωτογραφία

 10.11.2025 - 14:32
Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε ελαττωματικός διακόπτης στην αγορά - Τι πρέπει να κάνετε αν τον έχετε - Φωτογραφία

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών ανακοίνωσε ότι έχει εντοπίσει στην αγορά αυτόματο διακόπτη διαρροής με ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση (RCBO), που δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD), αφού παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο ασφάλειας για τον χρήστη και την ιδιοκτησία και ο εισαγωγέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρση και ανάκλησή του από την αγορά.

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός χρησιμοποιείται ως κεντρική προστατευτική συσκευή και τοποθετείται συνήθως στο ερμάριo ή στο δωμάτιο μετρητών, μετά τον μετρητή της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Στην ανακοίνωση του Τμήματος την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ αναφέρεται ότι επιπρόσθετα, ο διακόπτης δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη δήλωση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE).

Στην περιγραφή του προϊόντος το Τμήμα διευκρίνιζει ότι το προϊον ανήκει στην κατηγορία εξοπλισμού ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, είναι αυτόματος διακόπτης διαρροής με ενσωματωμένη προστασία από υπερένταση (RCBO, υπό εμπορική επωνυμία EBASEE, μοντέλο: EBS5BLE (Αρ. ΕΑΗ-2025-02 / 11-2025 RCBO – EBASEE / EBS5BLE), χαρακτηριστικά 2 pole, Type S, 240 V, 0.3 Α, C20 & C32 και εισαγωγέας την ASVESTAS CO LTD.

Περαιτέρω διευκρινίζει ότι από το προϊόν υπάρχει κίνδυνος φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή υλικής ζημιάς, λόγω μερικής αποτυχίας στις δοκιμές φωτιάς και στις δοκιμές για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα.

Το Τμήμα καλεί τους καταναλωτές, οι οποίοι εντοπίσουν ότι τo πιο πάνω προϊόν είναι εγκατεστημένo στα υποστατικά τους, να απευθυνθούν στον οικονομικό φορέα που είναι υπεύθυνος για την ανάκληση για λόγους ασφάλειας του εξοπλισμού, ώστε να διευθετηθεί η αντικατάστασή του από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Σημειώνει ότι ο υπεύθυνος οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον καταναλωτή αποτελεσματικό, δωρεάν και έγκαιρο τρόπο επανόρθωσης, χωρίς οποιοδήποτε χρονικό περιορισμό.

Τo προϊόν, που θα αντικατασταθεί, θα πρέπει να επιστραφεί στον εισαγωγέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση της απόσυρσης και της ανάκλησης, επισημαίνει περαιτέρω.

Υπενθυμίζει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που εντοπίζονται στην ΕΕ μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα Safety Gate και παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να επικοινωνήσει με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών τηλεφωνικώς

Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

