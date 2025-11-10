Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον φόνο στη Λεμεσό – Προσπάθησαν να την δέσουν με σύρμα – Πήγαν για ύπνο και πίστευαν ότι απλά λιποθύμησε

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, οι ύποπτες ισχυρίζονται ότι είχαν επιστρέψει από νυχτερινό κέντρο, μαζί με ζεύγος ομοεθνών τους, βρίσκοντας την 30χρονη σε έξαλλη κατάσταση και εκτίμησαν ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Όπως υποστηρίζουν, το θύμα δάγκωσε μια εξ αυτών και έγινε προσπάθεια να την ακινητοποιήσουν, με την 35χρονη να την κτυπά με σκουπόξυλο, ενώ έγινε προσπάθεια να την δέσουν με σύρμα.

Οι ύποπτες ανέφεραν, επίσης, ότι το φιλικό τους ζεύγος αναχώρησε, ενώ οι ίδιες πήγαν για ύπνο, πιστεύοντας ότι η 30χρονη είχε απλά λιποθυμήσει, ενώ το πρωί αντιλήφθηκαν πως ήταν νεκρή και ενημέρωσαν την υπηρεσία ασθενοφόρων, αφού πρώτα καθάρισαν το διαμέρισμα.

Ο ανακριτής της υπόθεσης είπε ότι, από τα ευρήματα διαφαίνεται ότι το θύμα «κτυπήθηκε με μένος», σημειώνοντας ότι το σκουπόξυλο που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε σπασμένο. Πρόσθεσε ότι διαπιστώθηκε πως οι γυναίκες ασκούσαν πορνεία και πως η 1η ύποπτη διέμενε με το θύμα στη Λευκωσία, ενώ την τελευταία εβδομάδα φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα στη Γερμασόγεια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης αναζητείται το ζεύγος Νιγηριανών που φέρεται να πήρε μαζί του το κινητό του θύματος.

Οι δικηγόροι των τριών γυναικών - δυο εκ των οποίων είναι αιτήτριες πολιτικού ασύλου και η μια διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας - δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα προσωποκράτησης τους.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την κράτηση τους για περίοδο οκτώ ημερών σε σχέση με αδικήματα που αφορούν συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος και φόνο εκ προμελέτης.