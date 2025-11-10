Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον φόνο στη Λεμεσό – Προσπάθησαν να την δέσουν με σύρμα – Πήγαν για ύπνο και πίστευαν ότι απλά λιποθύμησε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον φόνο στη Λεμεσό – Προσπάθησαν να την δέσουν με σύρμα – Πήγαν για ύπνο και πίστευαν ότι απλά λιποθύμησε

 10.11.2025 - 14:41
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον φόνο στη Λεμεσό – Προσπάθησαν να την δέσουν με σύρμα – Πήγαν για ύπνο και πίστευαν ότι απλά λιποθύμησε

Διάταγμα 8ήμερης προσωποκράτησης εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εναντίον τριών γυναικών, δυο 24χρονων και μιας 35χρονης, σε σχέση με το φόνο της 30χρονης Νιγηριανής, Victory Osarumen Thompson, που εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα της Γερμασόγειας, το πρωί της Κυριακής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Λεμεσό: Νοίκιασαν το διαμέρισμα για πορνεία – Την χτύπησαν ακόμη και με σκουπόξυλο - Αναζητείται φιλικό τους ζευγάρι

Σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης, οι ύποπτες ισχυρίζονται ότι είχαν επιστρέψει από νυχτερινό κέντρο, μαζί με ζεύγος ομοεθνών τους, βρίσκοντας την 30χρονη σε έξαλλη κατάσταση και εκτίμησαν ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Όπως υποστηρίζουν, το θύμα δάγκωσε μια εξ αυτών και έγινε προσπάθεια να την ακινητοποιήσουν, με την 35χρονη να την κτυπά με σκουπόξυλο, ενώ έγινε προσπάθεια να την δέσουν με σύρμα.

Οι ύποπτες ανέφεραν, επίσης, ότι το φιλικό τους ζεύγος αναχώρησε, ενώ οι ίδιες πήγαν για ύπνο, πιστεύοντας ότι η 30χρονη είχε απλά λιποθυμήσει, ενώ το πρωί αντιλήφθηκαν πως ήταν νεκρή και ενημέρωσαν την υπηρεσία ασθενοφόρων, αφού πρώτα καθάρισαν το διαμέρισμα.

Ο ανακριτής της υπόθεσης είπε ότι, από τα ευρήματα διαφαίνεται ότι το θύμα «κτυπήθηκε με μένος», σημειώνοντας ότι το σκουπόξυλο που χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε σπασμένο. Πρόσθεσε ότι διαπιστώθηκε πως οι γυναίκες ασκούσαν πορνεία και πως η 1η ύποπτη διέμενε με το θύμα στη Λευκωσία, ενώ την τελευταία εβδομάδα φιλοξενούνταν στο διαμέρισμα στη Γερμασόγεια.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης αναζητείται το ζεύγος Νιγηριανών που φέρεται να πήρε μαζί του το κινητό του θύματος.

Οι δικηγόροι των τριών γυναικών - δυο εκ των οποίων είναι αιτήτριες πολιτικού ασύλου και η μια διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας - δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα προσωποκράτησης τους.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε την κράτηση τους για περίοδο οκτώ ημερών σε σχέση με αδικήματα που αφορούν συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος και φόνο εκ προμελέτης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τορναρίτης: Πότε κατατίθεται επίσημα το «ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ» - «Θα είμαι το αντίπαλο δέος…η αξιοπρέπεια σηκώνεται όρθια»
Φόνος στη Λεμεσό: Διασκέδαζαν με το θύμα οι τρεις ύποπτες πριν το έγκλημα - Μαρτυρίες για καβγά στο διαμέρισμα
Αποκάλυψη βόμβα: Κύπρια ηθοποιός χώρισε με τον σύζυγο και πατέρα του παιδιού της - Θα συζητηθεί
Έβαλαν φωτιά σε όχημα 27χρονης τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Αποκλείστηκε η σκηνή
Φωτοβολταϊκά: «Έντονο το ενδιαφέρον για net metering» - Πότε «κλείνουν» τα κονδύλια – Τι ισχύει για τις περικοπές τον χειμώνα
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό διακινούσε τα ναρκωτικά ο ρασοφόρος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Καταναλωτές προσοχή: Εντοπίστηκε ελαττωματικός διακόπτης στην αγορά - Τι πρέπει να κάνετε αν τον έχετε - Φωτογραφία

 10.11.2025 - 14:32
Επόμενο άρθρο

Ανατροπή: Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το εφετείο του Παρισίου

 10.11.2025 - 14:52
Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας και στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών αναφέρθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, σε συνάντηση που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

Συνάντηση ΠτΔ-Δένδια: Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας στο επίκεντρο

  •  10.11.2025 - 14:08
Ανατροπή: Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το εφετείο του Παρισίου

Ανατροπή: Την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί διέταξε το εφετείο του Παρισίου

  •  10.11.2025 - 14:52
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον φόνο στη Λεμεσό – Προσπάθησαν να την δέσουν με σύρμα – Πήγαν για ύπνο και πίστευαν ότι απλά λιποθύμησε

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον φόνο στη Λεμεσό – Προσπάθησαν να την δέσουν με σύρμα – Πήγαν για ύπνο και πίστευαν ότι απλά λιποθύμησε

  •  10.11.2025 - 14:41
Νεκρός στην Αγία Νάπα: Τι κατέδειξε η νεκροτομή - Από τι επήλθε ο θάνατος του 24χρονου που βρέθηκε αναίσθητος στα βράχια

Νεκρός στην Αγία Νάπα: Τι κατέδειξε η νεκροτομή - Από τι επήλθε ο θάνατος του 24χρονου που βρέθηκε αναίσθητος στα βράχια

  •  10.11.2025 - 13:37
ΥΠΑΜ: Ανακοινώσεις για νέα έργα με έμφαση σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς το 2026

ΥΠΑΜ: Ανακοινώσεις για νέα έργα με έμφαση σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς το 2026

  •  10.11.2025 - 13:01
Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

Απίστευτο και όμως Κυπριακό: Άλλαξε τους αερόσακους, πέρασε ΜΟΤ… και τώρα κινδυνεύει να του το ακυρώσουν επειδή το σύστημα δεν ενημερώθηκε

  •  10.11.2025 - 12:16
Αυτή η γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

Αυτή η γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

  •  10.11.2025 - 11:56
Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

Mαυρίκιος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά το σοκαριστικό τροχαίο που σώθηκε από θαύμα - «Έσβησαν όλα»

  •  10.11.2025 - 12:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα