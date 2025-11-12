«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

Μιλώντας στο ThemaOnline, η χαροκαμένη μητέρα αναφερόμενη κατ’ αρχήν στο πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής σημείωσε πως, «μας ξεπερνά το γεγονός ότι δεν φέρει ευθύνες ο νυν Υπουργός Μεταφορών (Αλέξης Βαφεάδης), οποίος είχε ενημερωθεί ένα μήνα μετά τον διορισμό του από τον πατέρα του Κυριάκου ενώ τον Ιούλιο του 2023 ήταν καλεσμένος μαζί με τον δικηγόρο της οικογένειας σε πρωινή εκπομπή και δήλωνε πως δεν είναι ευθύνη του Υπουργείου Μεταφορών η ανάκληση των φονικών αερόσακων ΤΑΚΑΤΑ, αλλά ευθύνη των κατασκευαστών», και πρόσθεσε πως, «στην Επιτροπή Εμπορίου στις 17 Οκτωβρίου 2023 όταν ολοκληρώθηκε το πόρισμα του γιου μου (Κυριάκου Όξινου), δήλωνε πως είναι ένα μεμονωμένο ζήτημα και πως όλα είναι διαχειρίσιμα και βαίνουν ρόδινα και πως 12 χιλιάδες οχήματα με ελαττωματικούς αερόσακους κινούνται στους δρόμους» συμπληρώνοντας, «αναξιοπιστία σε όλο της το μεγαλείο, αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο ενώ όταν σκοτώνεται η Στυλιανή, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έλεγε τα ίδια ενώ δεν γνώριζε καν ότι στην Κύπρο το 2017 σημειώθηκε ο σοβαρότατος τραυματισμός του Αλέξανδρου Λούγκου, δηλαδή ήταν εκτός θέματος ο Υπουργός».

Παράλληλα, η χαροκαμένη μάνα έστρεψε τα πυρά της και προς τους πρώην Υπουργούς αλλά και προς τις αντιπροσωπείες αναφέροντας πως, «έχουν βαρύτατες ευθύνες διότι ο Κυριάκος σκοτώθηκε επί Υπουργίας Καρούσου, ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε επί Υπουργίας Δημητριάδη στους οποίους απέδωσαν πολιτικές ευθύνες αλλά θεωρούμε πως θα έπρεπε να αποδοθούν κι άλλου είδους ευθύνες για όλους διότι ήταν ένα θέμα που γνώριζαν από το 2008 όπου από την συγκεκριμένη αντιπροσωπεία σημειώθηκαν δύο περιστατικά εκείνο το έτος».

Επιπρόσθετα η κ. Λούη αναφέρθηκε στην παρουσία της ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημειώνοντας πως, «η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου κάλεσε τους συγγενείς των θυμάτων διότι το 2022 ψηφίστηκε ένας νόμος για προστασία και ενημέρωση των συγγενών των θυμάτων» και ανέφερε πως, «ερωτήθηκαν αν οι οικογένειες του Κυριάκου Όξινου και της Στυλιανής Γιωργαλλή, ενημερώνονται για την πορεία των ερευνών βάσει του πορίσματος της ερευνητικής επιτροπής, το οποίο είναι εισηγητικό, κι εναπόκειται στη Νομική Υπηρεσία και στην Αστυνομία για το έτος στο οποίο θα πρέπει να φτάσουν οι έρευνες».

Όπως εξήγησε, «ερωτηθήκαμε βάσει αυτού του νόμου, ώστε να διαφανεί αν εφαρμόζεται κι αν ενημερωνόμαστε για την εξέλιξη των ερευνών, για πιθανές ποινικές, πειθαρχικές και πολιτικές ευθύνες» συμπληρώνοντας πως η απάντηση είναι, «δεν ενημερωνόμαστε, είμαστε στο σκοτάδι».

Ταυτόχρονα η κ. Λούη, εξήγησε πως, «ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να μας ενημερώνουν, να μας στηρίξουν και πολλά άλλα που θα πρέπει να προβεί σε αυτά το κράτος», ωστόσο σημείωσε πως, «το κυριότερο οφείλουν να μας ενημερώνουν για την εξέλιξη των ερευνών που τρέχουν αυτή την στιγμή».

Ερωτηθείσα για το ποια αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να προβεί στην ενημέρωση των συγγενών, η κ. Λούη απάντησε ότι, «αφού η Νομική Υπηρεσία έδωσε τον φάκελο του Κυριάκου και της Στυλιανής για περαιτέρω έρευνες, θεωρώ ότι η ενημέρωση θα έπρεπε να γίνεται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων και τους ποινικούς ανακριτές».

Καταληκτικά και ερωτηθείσα αν θα προχωρήσει σε προσφυγή στο ΕΔΑΔ, η κ. Λούη ανέφερε ότι, «προς το παρών υπάρχει σαν σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού μας«, και σημείωσε ότι, «θέλουμε να πιστεύουμε πως η Αστυνομία και η Νομική Υπηρεσία θα κάνουν τα αυτονόητα και θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και πως θα αποδώσουν τις ανάλογες ευθύνες στους υπαίτιους που δολοφόνησαν τα παιδιά μας και να υπάρξει η ανάλογη τιμωρία διότι για εμάς η δικαιοσύνη είναι το λιγότερο, δεν θα μας φέρει πίσω τον Κυριάκο και την Στυλιανή ούτε θα αναπληρώσει τα χρόνια που έφαγε και θα φάει ο Αλέξανδρος για να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, αλλά είναι ένα βάλσαμο. Αν δεν μείνουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα όλοι μαζί θα αποταθούμε στο ΕΔΑΔ, ο μεγάλος αγώνας τώρα ξεκινά αφού έχουμε όλοι θέσει ως στόχο ζωής να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα από αυτή την ωρολογιακή βόμβα», κατέληξε.