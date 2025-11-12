Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

 12.11.2025 - 06:53
Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στον εκπαιδευτικό κόσμο η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και των Σχολικών Εφορειών να αλλάξουν τον τρόπο προϋπολογισμού των εξόδων στα δημόσια νηπιαγωγεία, καταργώντας το σταθερό κονδύλι των €5.125 ανά τμήμα προδημοτικής εκπαίδευσης.

Η ΠΟΕΔ, με επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, εκφράζει έντονη ανησυχία για την πιθανή μείωση των κονδυλίων που παραχωρούνται στα δημόσια νηπιαγωγεία, τονίζοντας πως μια τέτοια απόφαση «θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και υπονομεύει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων».

Στην επιστολή της, η ΠΟΕΔ αναφέρει πως μετά την εγκύκλιο (ypp18640, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2025), που αφορά τον νέο τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των Σχολικών Εφορειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες στη χρηματοδότηση, με ορισμένα νηπιαγωγεία να αντιμετωπίζουν ελλείψεις ακόμη και σε βασικές λειτουργικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της 27ης Μαρτίου:

«Το ποσό των €5.125 που καταβαλλόταν για κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου για κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων του σχολείου, έχει καταργηθεί με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πλέον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους Προϋπολογισμούς των Σχολικών Εφορειών πρόνοιες με βάση τις πραγματικές εκτιμώμενες δαπάνες της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση».

Η ΠΟΕΔ επισημαίνει ότι το Υπουργείο οφείλει να ενημερώσει επίσημα τα σχολεία για το νέο καθεστώς χρηματοδότησης, ώστε να εφαρμοστεί ενιαία πολιτική και δίκαιη κατανομή των πόρων. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως η αλλαγή στον τρόπο προϋπολογισμού δεν πρέπει να συνεπάγεται μείωση των χρημάτων, αλλά βελτίωση της λειτουργίας και ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η οργάνωση ζητά επίσης όπως οι Σχολικές Εφορείες καταρτίζουν προϋπολογισμούς βάσει πραγματικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα προηγούμενων ετών και τυχόν ανάγκες που δεν καλύφθηκαν, ενώ καλεί το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε τυχόν ελλείμματα να καλυφθούν στη μεταβατική περίοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της διαφάνειας, καθώς, όπως σημειώνεται, η νομοθεσία προβλέπει δημοσιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων και εξόδων των σχολείων, κάτι που, σύμφωνα με την ΠΟΕΔ, δεν εφαρμόζεται συστηματικά. Η οργάνωση εισηγείται την έκδοση αναλυτικής επεξηγηματικής εγκυκλίου προς όλες τις Εφορείες, με σαφείς οδηγίες για δίκαιη διαχείριση των χρημάτων.

Τέλος, η ΠΟΕΔ ζητά άμεση συνάντηση με το Υπουργείο, προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς οι αλλαγές και να διασφαλιστεί ότι κανένα δημόσιο νηπιαγωγείο δεν θα στερηθεί τα απαραίτητα μέσα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους
«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»
Ναρκωτικά στο θυμιατό και συσσίτια-«βιτρίνα»: Πώς δρούσε το κύκλωμα των ρασοφόρων
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Το όνομα που θυμίζει κάτι από… Αίγυπτο
Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας
Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

 12.11.2025 - 06:52
Επόμενο άρθρο

Ναρκωτικά στο θυμιατό και συσσίτια-«βιτρίνα»: Πώς δρούσε το κύκλωμα των ρασοφόρων

 12.11.2025 - 07:02
Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

Η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου–Ελλάδας πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η φετινή Σύνοδος, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση δύο ετών από τη θεσμοθέτηση του μηχανισμού, έρχεται να εδραιώσει μια νέα μορφή διακυβερνητικής συνεργασίας, με στόχο τον στενό συντονισμό πολιτικών, την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών των δύο κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

  •  12.11.2025 - 06:37
«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

  •  12.11.2025 - 06:52
Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

  •  12.11.2025 - 06:53
Το Κραν Μοντανά... επιστρέφει από το βουνό

Το Κραν Μοντανά... επιστρέφει από το βουνό

  •  12.11.2025 - 06:38
Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

  •  12.11.2025 - 06:29
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Το όνομα που θυμίζει κάτι από… Αίγυπτο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Το όνομα που θυμίζει κάτι από… Αίγυπτο

  •  12.11.2025 - 06:34
Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

  •  12.11.2025 - 06:43
Ασκήσεις και αναπνοές: Η fitness ρουτίνα που αναζωογονεί σώμα και μυαλό

Ασκήσεις και αναπνοές: Η fitness ρουτίνα που αναζωογονεί σώμα και μυαλό

  •  12.11.2025 - 07:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα