Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

Η ΠΟΕΔ, με επιστολή της προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου, εκφράζει έντονη ανησυχία για την πιθανή μείωση των κονδυλίων που παραχωρούνται στα δημόσια νηπιαγωγεία, τονίζοντας πως μια τέτοια απόφαση «θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και υπονομεύει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων».

Στην επιστολή της, η ΠΟΕΔ αναφέρει πως μετά την εγκύκλιο (ypp18640, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2025), που αφορά τον νέο τρόπο κατάρτισης των προϋπολογισμών, επικρατεί μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο, καθώς φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των Σχολικών Εφορειών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανισότητες στη χρηματοδότηση, με ορισμένα νηπιαγωγεία να αντιμετωπίζουν ελλείψεις ακόμη και σε βασικές λειτουργικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της 27ης Μαρτίου:

«Το ποσό των €5.125 που καταβαλλόταν για κάθε τμήμα Νηπιαγωγείου για κάλυψη όλων των λειτουργικών εξόδων του σχολείου, έχει καταργηθεί με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πλέον θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους Προϋπολογισμούς των Σχολικών Εφορειών πρόνοιες με βάση τις πραγματικές εκτιμώμενες δαπάνες της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση».

Η ΠΟΕΔ επισημαίνει ότι το Υπουργείο οφείλει να ενημερώσει επίσημα τα σχολεία για το νέο καθεστώς χρηματοδότησης, ώστε να εφαρμοστεί ενιαία πολιτική και δίκαιη κατανομή των πόρων. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει πως η αλλαγή στον τρόπο προϋπολογισμού δεν πρέπει να συνεπάγεται μείωση των χρημάτων, αλλά βελτίωση της λειτουργίας και ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η οργάνωση ζητά επίσης όπως οι Σχολικές Εφορείες καταρτίζουν προϋπολογισμούς βάσει πραγματικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα προηγούμενων ετών και τυχόν ανάγκες που δεν καλύφθηκαν, ενώ καλεί το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε τυχόν ελλείμματα να καλυφθούν στη μεταβατική περίοδο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της διαφάνειας, καθώς, όπως σημειώνεται, η νομοθεσία προβλέπει δημοσιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων και εξόδων των σχολείων, κάτι που, σύμφωνα με την ΠΟΕΔ, δεν εφαρμόζεται συστηματικά. Η οργάνωση εισηγείται την έκδοση αναλυτικής επεξηγηματικής εγκυκλίου προς όλες τις Εφορείες, με σαφείς οδηγίες για δίκαιη διαχείριση των χρημάτων.

Τέλος, η ΠΟΕΔ ζητά άμεση συνάντηση με το Υπουργείο, προκειμένου να συζητηθούν εκτενώς οι αλλαγές και να διασφαλιστεί ότι κανένα δημόσιο νηπιαγωγείο δεν θα στερηθεί τα απαραίτητα μέσα για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.