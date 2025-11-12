Ναρκωτικά στο θυμιατό και συσσίτια-«βιτρίνα»: Πώς δρούσε το κύκλωμα των ρασοφόρων

Και τα τέσσερα άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ανάμεσά τους εκτός του γνωστού ρασοφόρου, ακόμη ένας ιερέας.

Έξι από τους οκτώ συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, με το βασικό αδίκημα να αφορά τη συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, κατά περίπτωση, τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και για βία κατά υπαλλήλων.

«Έβαζε ναρκωτικά στο θυμιατό»

Ο 46χρονος φέρεται να είχε καθαιρεθεί από την Εκκλησία της Ελλάδας και παρουσιαζόταν ως εκπρόσωπος του πατριαρχείου στην Αλεξάνδρεια, ωστόσο δεν ανήκε ούτε στους κόλπους των Παλαιοημερολογιτών, όπως έλεγε κατά διαστήματα.

Την ίδια στιγμή αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που συναναστράφηκαν μαζί του. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες που αποκαλύπτουν ότι ο 46χρονος δεν δίσταζε να λιβανίζει ποσότητες χασίς μέσα στην εκκλησία την ώρα της θείας λειτουργίας, όπως αποκάλυψε η εκπομπή του OPEN «Καθαρές Κουβέντες».

Το ιδιωτικό συμφωνητικό με την ΓΑΙΑΟΣΕ και το εκκλησάκι

Παράλληλα, στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» ήρθαν στο φως αποκαλύψεις για το πώς έφτιαξε δικό του εκκλησάκι σε πρώην αποθήκη του ΟΣΕ στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αποκαλύπτει η εκπομπή του OPEN, όλα ξεκίνησαν το 2012 μετά από ιδιωτικό συμφωνητικό μιας εταιρείας και της ΓΑΙΑΟΣΕ. Στη συνέχεια, το 2020 υπήρξε μια τροποποίηση του συγκεκριμένου συμφωνητικού στο οποίο, αναφέρουν οι πληροφορίες, πως η εταιρία θα μπορούσε να κάνει μια επιενοικίαση. Και αυτή η εταιρία το επινοικίασε στη ΜΚΟ που ίδρυσε ο συγκεκριμένος ρασοφόρος.

«Δεν έχει καμία σχέση με την δική μας Εκκλησία»

Όπως καταγγέλλει στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» ο Μητροπολίτης Πειραιά και Σαλαμίνος Γερόντιος Β’ των Παλαιοημερολογίτων, ο 46χρονος είναι άγνωστο σε ποια κοινότητα των παλαιοημερολογιτών ανήκει κι αυτό γιατί στο νησί χρόνια τώρα έχουν παρατηρηθεί παρόμοια φαινόμενα με άτομα που φοράνε το ράσο παραπλανώντας έτσι μερίδα των πιστών.

«Είναι δυστυχία να βλέπεις αυτά τα φαινόμενα σε αυτή την εποχή. Στη χώρα μας υπάρχουν αυτά τα γεγονότα και ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες με μια ιδιαίτερη αύξηση. Αυτός ο άνθρωπος είναι άγνωστος σε όλους. Όχι μόνο ως ρασοφόρος αλλά και ως πιστό μέλος της εκκλησίας. Δεν είχε ποτέ και δεν έχει καμιά σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι ένας αυτοκαλούμενος ρασοφόρος. Το πρόβλημα είναι πως ο κόσμος δεν γνωρίζει ποιος είναι που. Και αυτό προκαλεί πρόβλημα στη συνείδηση των πιστών» ανέφερε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του OPEN.

Με βιτρίνα τις «αγαθοεργίες»

Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα συσσίτια σε τοξικοεξαρτημένους στην περιοχή της οδού Λιοσίων. Πίσω από αυτή τη δράση, οι εμπλεκόμενοι επικοινωνούσαν με κωδικές ονομασίες για τα ναρκωτικά, όπως αποκαλύπτουν οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί.

Σε συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ιερέας ρωτά την αρχηγό αν υπάρχουν «μακαρόνια», δηλαδή χασίς. Εκείνη απαντά με υπαινιγμούς για τις ποσότητες και τη δυσκολία μεταφοράς, ενώ η συζήτηση καταλήγει σε οικονομικές εκκρεμότητες και προσωπικές εντάσεις.

Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους ρασοφόρους ενημερώνει την αρχηγό ότι κάποιοι είχαν αναρτήσει πανό εναντίον τους, με σύνθημα πως «κλέβουν τα λεφτά του κόσμου για να κάνουν ναρκωτικά και ζιγκολό».

Η αντίδραση του μέλους ήταν έντονη, με τον ιερέα να εκφράζει φόβους ότι ακόμη και μικροποσά θα τους εκθέσουν ανεπανόρθωτα.

Οι διάλογοι που κατέγραψε η ΕΛΑΣ

Συνεργάτης ρασοφόρου: Ωραία πες μου κάτι. Έχεις ένα πακέτο μακαρόνια που χρειάζομαι;

Γυναίκα αρχηγός: Λεφτά έχω;

Συνεργάτης ρασοφόρου: Ναι για αυτό σου λέω.

Γυναίκα αρχηγός: Τίποτα παραπάνω; Αλήθεια τώρα;

Συνεργάτης ρασοφόρου: Όχι αγάπη μου. Άκου, άμα έχεις… άμα έχεις να με καλύψεις επειδή είμαστε τρελαμένοι. Μόλις μπήκαμε, σκέψου τραβολογάγαμε τη…, θέλουμε ένα πακέτο μακαρόνια και θα σου δώσω εγώ τριακόσια ευρώ.

Η εκκλησία που είχε στήσει στα Λιόσια χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης και «καβάτζα» για τα ναρκωτικά. Ο ίδιος μαζί με δύο ακόμη μέλη, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους ως ιερείς, είχαν αναλάβει τη μεταφορά, την αποθήκευση και τη διακίνηση προς άλλους εμπόρους ή χρήστες.

Μέλος κυκλώματος: Πάρε λίγο τη…

Γυναίκα αρχηγός: Σε πόση ώρα εκκλησία;

Μέλος κυκλώματος: Εκεί είναι περιμένει.

Γυναίκα αρχηγός: Έλα κλείσε.

Η δομή του κυκλώματος

Στην κορυφή βρισκόταν μια 52χρονη γυναίκα, υπεύθυνη για στρατολόγηση και καθοδήγηση, καθώς και ένας 50χρονος που χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητες.

Η οργάνωση καλλιεργούσε κάνναβη στη Φθιώτιδα και στη συνέχεια τη διοχέτευε σε Αθήνα και Ρόδο. Οι τιμές ήταν εξωφρενικές: 35.000 ευρώ το κιλό κοκαΐνης και 2.500 ευρώ το κιλό κάνναβης.

Παράλληλα, σύμφωνα με καταγγελίες, ο 46χρονος επικαλούνταν προσωπικά προβλήματα για να ζητά οικονομική βοήθεια από πιστούς ή γνωστούς, την οποία λάμβανε και εξαφανιζόταν.

Το... Ιερό των Λιοσίων

Ο χώρος όπου στεγαζόταν η εκκλησία είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος της ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρικής του ΟΣΕ. Αργότερα νοικιάστηκε και μετατράπηκε σε εκκλησάκι, όμως οι υπεύθυνοι σταμάτησαν να καταβάλλουν το ενοίκιο.

Τον Μάιο του 2025 η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε σε εξώδικο καταγγέλλοντας τη μίσθωση και ζητώντας τα οφειλόμενα. Τον Ιούνιο του 2025 κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της μισθώτριας εταιρείας, με την υπόθεση να εκδικάζεται τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

