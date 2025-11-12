Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία
Η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου–Ελλάδας πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η φετινή Σύνοδος, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση δύο ετών από τη θεσμοθέτηση του μηχανισμού, έρχεται να εδραιώσει μια νέα μορφή διακυβερνητικής συνεργασίας, με στόχο τον στενό συντονισμό πολιτικών, την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών των δύο κρατών.