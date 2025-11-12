Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΤο Κραν Μοντανά... επιστρέφει από το βουνό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Κραν Μοντανά... επιστρέφει από το βουνό

 12.11.2025 - 06:38
Το Κραν Μοντανά... επιστρέφει από το βουνό

Φαίνεται πως το Κραν Μοντανά δεν ήταν μόνο το βουνό των διαπραγματεύσεων αλλά και… των φαντασμάτων που επιστρέφουν κάθε τόσο να στοιχειώσουν την κυπριακή πολιτική σκηνή.

Μια συζήτηση που ξεκίνησε σχεδόν «ιστορικά» από τη συνέντευξη του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη στο "Τετ α Τετ" στον ALPHA, κατέληξε σε ένα μικρό πολιτικό ντόμινο: ο Ανδρέας Μαυρογιάννης να προσπαθεί να αποκαταστήσει την «αλήθεια των γεγονότων», ο Χρήστος Στυλιανίδης να μιλά για «αήθη επίθεση», και τώρα ο Άντρος Κυπριανού να σηκώνει το γάντι υπερασπιζόμενος την... ιστορική ακρίβεια.

Ο ένας θυμάται τι είπε ο άλλος στις Βρυξέλλες, ο άλλος τι του μετέφερε η Μογκερίνι, και κάπου ανάμεσα ο πολίτης προσπαθεί να θυμηθεί τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ του δείπνου που έμεινε στην ιστορία χωρίς να φέρει συμφωνία.

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι, οχτώ χρόνια μετά το ναυάγιο, η συζήτηση αυτή λειτουργεί σαν πολιτικό καθαρτήριο:

– Ο Αναστασιάδης υπερασπίζεται την υστεροφημία του.

– Ο Μαυρογιάννης υπερασπίζεται την αλήθεια της διαπραγμάτευσης.

– Ο Στυλιανίδης υπερασπίζεται την αξιοπρέπειά του.

– Ο Κυπριανού υπερασπίζεται την ιστορική αφήγηση… με βιβλίο υπό έκδοση.

Το αποτέλεσμα;

Ένα πολιτικό σήριαλ που θυμίζει περισσότερο «Κραν Μοντανά Reloaded» παρά ψύχραιμη αποτίμηση.

Και μέσα σε όλον αυτόν τον κυπριακό καβγά περί «ποιος είπε τι στη Μογκερίνι», ένα πράγμα ξεχωρίζει σαν πικρή ειρωνεία:

Πως σε ένα εθνικό ζήτημα όπου θα έπρεπε να εμπιστευόμαστε πρώτα τη δική μας πλευρά, φτάσαμε να δίνουμε μεγαλύτερη πίστη σε όσα “είπαν οι Τούρκοι”.

ΕΓ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους
«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»
Ναρκωτικά στο θυμιατό και συσσίτια-«βιτρίνα»: Πώς δρούσε το κύκλωμα των ρασοφόρων
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Το όνομα που θυμίζει κάτι από… Αίγυπτο
Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας
Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

 12.11.2025 - 06:37
Επόμενο άρθρο

Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

 12.11.2025 - 06:43
Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

Η τρίτη Διακυβερνητική Σύνοδος Κύπρου–Ελλάδας πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, υπό την προεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η φετινή Σύνοδος, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση δύο ετών από τη θεσμοθέτηση του μηχανισμού, έρχεται να εδραιώσει μια νέα μορφή διακυβερνητικής συνεργασίας, με στόχο τον στενό συντονισμό πολιτικών, την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών των δύο κρατών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

Κύπρος - Ελλάδα: Μια θεσμοθετημένη στρατηγική συμμαχία - Η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος στην Αθήνα και η πολιτική της σημασία

  •  12.11.2025 - 06:37
«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

«Στο σκοτάδι» οι οικογένειες των θυμάτων ΤΑΚΑΤΑ: «Αποτυχία σε όλο της το μεγαλείο… εκτός θέματος ο Υπουργός»

  •  12.11.2025 - 06:52
Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

Αποκάλυψη ΠΟΕΔ: Το ΥΠΑΝ κόβει χρήματα από τα δημόσια νηπιαγωγεία - Κίνδυνος για τη λειτουργία τους

  •  12.11.2025 - 06:53
Το Κραν Μοντανά... επιστρέφει από το βουνό

Το Κραν Μοντανά... επιστρέφει από το βουνό

  •  12.11.2025 - 06:38
Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

Καιρός: Πάρτε μαζί σας αδιάβροχο και ομπρέλα – Μπορεί να πέσει και χαλάζι – Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας

  •  12.11.2025 - 06:29
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Το όνομα που θυμίζει κάτι από… Αίγυπτο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Νοεμβρίου – Το όνομα που θυμίζει κάτι από… Αίγυπτο

  •  12.11.2025 - 06:34
Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

Εντοπίστηκε πτώμα στο λιμάνι του Πειραιά - Ανασύρθηκε από το Λιμενικό - Φως στα αίτια από τη νεκροτομή

  •  12.11.2025 - 06:43
Ασκήσεις και αναπνοές: Η fitness ρουτίνα που αναζωογονεί σώμα και μυαλό

Ασκήσεις και αναπνοές: Η fitness ρουτίνα που αναζωογονεί σώμα και μυαλό

  •  12.11.2025 - 07:10

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα