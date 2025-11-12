Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

 12.11.2025 - 10:21
Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

 12.11.2025 - 10:21

Την ώρα που πραγματοποιούνται συζητήσεις και λαμβάνονται μέτρα για τη νεανική παραβατικότητα, την κοινωνία συνταράζει μια νέα υπόθεση, αυτή τη φορά από τη μεριά των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές.

Σύμφωνα με καταγγελία γονέων προς το υπουργείο Παιδείας, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η CT, δασκάλα προχώρησε σε απειλές και λεκτικές επιθέσεις σε μαθητές πρώτης και δευτέρας τάξης του Δημοτικού.

Το υπουργείο Παιδείας επιβεβαίωσε στο ThemaOnline την ύπαρξη της καταγγελίας σημειώνοντας ότι δόθηκαν άμεσα οδηγίες για διερεύνηση των καταγγελιών.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων, η δασκάλα πέταξε στο μάτι μαθήτριας βιβλίο, έσπασε ρίγες, ενώ τράβηξε τα μαλλιά άλλου παιδιού. Μάλιστα, ο εκφοβισμός και η ανάρμοστη συμπεριφορά γίνεται σε καθημερινή βάση και πλέον κάποια από τα παιδιά δεν θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι γονείς ενημέρωσαν και την Διεύθυνση του σχολείου χωρίς όμως να δουν οποιαδήποτε αλλαγή στην συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρτογραφεί την ατζέντα Λευκωσίας – Βρυξελλών ενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με δύο σημεία αιχμής: Ευθυγράμμιση της Ευρώπης με τη στρατηγική Τραμπ στη Μέση Ανατολή και οργανωμένο «άνοιγμα» προς την Τουρκία μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία και σταδιακά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

