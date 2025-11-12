Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

Σύμφωνα με καταγγελία γονέων προς το υπουργείο Παιδείας, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η CT, δασκάλα προχώρησε σε απειλές και λεκτικές επιθέσεις σε μαθητές πρώτης και δευτέρας τάξης του Δημοτικού.

Το υπουργείο Παιδείας επιβεβαίωσε στο ThemaOnline την ύπαρξη της καταγγελίας σημειώνοντας ότι δόθηκαν άμεσα οδηγίες για διερεύνηση των καταγγελιών.

Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων, η δασκάλα πέταξε στο μάτι μαθήτριας βιβλίο, έσπασε ρίγες, ενώ τράβηξε τα μαλλιά άλλου παιδιού. Μάλιστα, ο εκφοβισμός και η ανάρμοστη συμπεριφορά γίνεται σε καθημερινή βάση και πλέον κάποια από τα παιδιά δεν θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι γονείς ενημέρωσαν και την Διεύθυνση του σχολείου χωρίς όμως να δουν οποιαδήποτε αλλαγή στην συμπεριφορά της εκπαιδευτικού.