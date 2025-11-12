Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

ΠτΔ στους FT: Σημαντικός ο ρόλος της Κύπρου ως γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής - Το «άνοιγμα» στην Τουρκία και η Κυπριακή Προεδρία
Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρτογραφεί την ατζέντα Λευκωσίας – Βρυξελλών ενόψει της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, με δύο σημεία αιχμής: Ευθυγράμμιση της Ευρώπης με τη στρατηγική Τραμπ στη Μέση Ανατολή και οργανωμένο «άνοιγμα» προς την Τουρκία μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία και σταδιακά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.