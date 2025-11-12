Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ Βρετανός υπουργός Υγείας διαψεύδει τις φήμες περί σχεδίων ανατροπής του Στάρμερ
ΔΙΕΘΝΗ

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας διαψεύδει τις φήμες περί σχεδίων ανατροπής του Στάρμερ

 12.11.2025 - 13:04
Ο Βρετανός υπουργός Υγείας διαψεύδει τις φήμες περί σχεδίων ανατροπής του Στάρμερ

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουες Στρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ, ύστερα από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλέστηκαν συμμάχους του Βρετανού πρωθυπουργού, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους για πιθανό «πραξικόπημα» που θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε εξάλλου ότι είναι πεπεισμένος πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές το 2029, απαντώντας σε ερωτήσεις όσον αφορά την ηγεσία του Στάρμερ.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν σήμερα συμμάχους του Στάρμερ, σύμφωνα με τους οποίους ο πρωθυπουργός θα αγωνισθεί εναντίον οποιασδήποτε πρόκλησης τεθεί στην ηγεσία του, αν αντιμετωπίσει απειλή, πιθανόν αμέσως μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου.

«Ο πρωθυπουργός δεν αγωνίζεται για τη θέση του σήμερα το πρωί», τόνισε ο Στρίτινγκ στον ραδιοσταθμό LBC.

Αυτός και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ είχαν κατονομαστεί ως πιθανοί υποψήφιοι για να τον αντικαταστήσουν.

«Η ενημέρωση αυτή είναι κατηγορηματικά αναληθής», σημείωσε επίσης ο Στρίτινγκ, μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο BBC Radio.

Το 2024, ο Στάρμερ ηγήθηκε μιας από τις μεγαλύτερες νίκες του Εργατικού Κόμματος στη βρετανική ιστορία, αλλά μόλις 16 μήνες αργότερα το κόμμα του πέφτει στις δημοσκοπήσεις.

Σε γύρο δηλώσεων που έκανε σήμερα το πρωί σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ο Στρίτινγκ σημείωσε εξάλλου ότι οι ενημερώσεις για μια πρόκληση στην ηγεσία του Στάρμερ είναι αυτοκαταστροφικές, διότι δίδουν την εντύπωση ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός αγωνίζεται για τη θέση του, ενώ στην πραγματικότητα επικεντρώνεται στον αγώνα για τη βελτίωση της Βρετανίας.

«Δεν πρόκειται να αξιώσω την παραίτηση του πρωθυπουργού. Υποστηρίζω τον πρωθυπουργό. Το κάνω από τότε που εξελέγη ηγέτης του Εργατικού Κόμματος», τόνισε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Στάρμερ είναι ένας από τους πιο αντιδημοφιλείς πρωθυπουργούς όλων των εποχών, και το κόμμα του βρίσκεται πίσω από το λαϊκιστικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ για μήνες.

Το Εργατικό Κόμμα ετοιμάζεται τώρα για τη μάχη για τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα κατατεθεί στις 26 Νοεμβρίου, με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να δηλώνει ότι θα πρέπει να αυξήσει τους φόρους για να καλύψει δημοσιονομική μαύρη τρύπα, έναν χρόνο αφότου αύξησε τους φόρους κατά 40 δισεκατομμύρια στερλίνες (περίπου 53,7 δισεκατομμύρια δολάρια), κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, θα γινόταν μία μόνο φορά.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σεισμός στην Κύπρο: Πάνω από 2 οι μετασεισμοί που «ταρακούνησαν» το νησί – Οι περιοχές που επηρεάστηκαν
Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ
Σου αρέσουν οι σούπες; Έρχεται Φεστιβάλ που θα περιλαμβάνει και γευσιγνωσία – Ανακοινώθηκε ημερομηνία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ψωμά – Δείτε φωτογραφία του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

 12.11.2025 - 13:03
Επόμενο άρθρο

Νίκος Κοκλώνης: Ενθουσιασμένος με τα νέα projects που ετοιμάζει – «Τα καλύτερα έρχονται!»

 12.11.2025 - 13:05
5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο

5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο

Το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 11:31 καταγράφηκε από το σεισμολογικό δίκτυο του Τμήματος ισχυρός σεισμός μεγέθους M=5.3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο

5,3 Ρίχτερ ο σεισμός στην Κύπρο: Η επίσημη ανακοίνωση - Ποιο ήταν το επίκεντρο

  •  12.11.2025 - 12:38
Σεισμός στην Κύπρο: Πάνω από 2 οι μετασεισμοί που «ταρακούνησαν» το νησί – Οι περιοχές που επηρεάστηκαν

Σεισμός στην Κύπρο: Πάνω από 2 οι μετασεισμοί που «ταρακούνησαν» το νησί – Οι περιοχές που επηρεάστηκαν

  •  12.11.2025 - 12:01
Διακυβερνητική Σύνοδος: Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη

Διακυβερνητική Σύνοδος: Σε εξέλιξη η συνάντηση Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη

  •  12.11.2025 - 11:52
Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

  •  12.11.2025 - 13:03
Προβλήματα από τον σεισμό: «Έπεσαν» τηλεφωνικές γραμμές – Δείτε χάρτη με τα σημεία των μετασεισμών

Προβλήματα από τον σεισμό: «Έπεσαν» τηλεφωνικές γραμμές – Δείτε χάρτη με τα σημεία των μετασεισμών

  •  12.11.2025 - 12:22
Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ

Θανατηφόρο στην Αγλαντζιά: «Υπάρχουν κατηγορίες» - Στην Αστυνομία ο φάκελος για διευκρινήσεις – Ένα βήμα πριν τις τελικές οδηγίες της ΝΥ

  •  12.11.2025 - 11:13
Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό

Φόνος Δημοσθένους: Ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά αστυνομικού για διαρροή φωτογραφιών από τη σορό

  •  12.11.2025 - 11:32
Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

Σοβαρή καταγγελία γονέων στο υπ. Παιδείας – Δασκάλα απειλεί και εκφοβίζει μαθητές

  •  12.11.2025 - 10:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα