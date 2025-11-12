Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

 12.11.2025 - 13:03
Εξοργισμένος ο Δίπλαρος: «Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ…η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή»

Για συνεχιζόμενη και ανεξήγητη τακτική του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να απορρίπτει αιτήματα ασθενών για σωτήρια φάρμακα και θεραπείες, κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος.

«Απαράδεκτες απορρίψεις φαρμάκων από τον ΟΑΥ. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε αναμονή. Με βαθιά οργή και απογοήτευση καταγγέλλω τη συνεχιζόμενη και ανεξήγητη τακτική του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να απορρίπτει αιτήματα ασθενών για σωτήρια φάρμακα και θεραπείες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε τη αυτούσια τη δήλωσή του:

«Μιλάμε για φάρμακα όπως OTEZLA, COLOBREATHE, STELARA, ROTIGOTINE PATCH, PEMBROLIZUMAB, καθώς και ανακουφιστικές ανοσοποιητικές ενέσεις για καρκινοπαθείς στο τελικό στάδιο, θεραπείες που δεν αποτελούν πολυτέλεια, αλλά όρο επιβίωσης.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχουν απορριφθεί σειρά αιτημάτων που αφορούν ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με καρκίνο, αυτοάνοσα και βαριές χρόνιες παθήσεις.

Αιτήματα από εξειδικευμένους γιατρούς, τεκμηριωμένα επιστημονικά, για φάρμακα εγκεκριμένα διεθνώς.

Κι όμως, ο ΟΑΥ,  με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, γυρίζει την πλάτη σε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους.

Αυτές οι αποφάσεις, δεν είναι γραφειοκρατικά λάθη. Είναι αποφάσεις που μπορούν να στερήσουν ζωές.

Είναι επιλογές που προκαλούν πόνο, απόγνωση και ακυρώνουν στην πράξη την έννοια του κοινωνικού κράτους.

Ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ζητώ άμεση και πλήρη διερεύνηση όλων των περιστατικών και άμεση επανεξέταση των απορριφθέντων αιτημάτων από ανεξάρτητη ιατρική επιτροπή.

Κανένα αίτημα που αφορά τη ζωή ασθενών δεν μπορεί να απορρίπτεται χωρίς σαφή, επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να τίθεται σε δεύτερη μοίρα πίσω από διαδικασίες, καθυστερήσεις ή ισολογισμούς.

Απαιτούμε:

1.⁠ ⁠Άμεση επανεξέταση όλων των απορριφθέντων αιτημάτων από ανεξάρτητη ιατρική επιτροπή.

2.⁠ ⁠Δημόσιες εξηγήσεις για τα κριτήρια και τις διαδικασίες που οδηγούν σε αυτές τις απορρίψεις.

3.⁠ ⁠Απόδοση ευθυνών σε όσους, με αποφάσεις ή αδράνεια, στερούν τη θεραπεία από ασθενείς που δίνουν καθημερινά μάχη για τη ζωή τους.

Η υγεία δεν είναι νούμερο σε προϋπολογισμό, ούτε γραμμή κόστους σε ισολογισμό.

Η υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και κάθε γραφειοκρατική άρνηση που οδηγεί στην απώλειά του είναι ανήθικη και εγκληματική.

Ως Δημοκρατικός Συναγερμός, στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό των ασθενών και των οικογενειών τους.

Δεν θα επιτρέψουμε να πεθαίνουν άνθρωποι εξαιτίας της αδιαφορίας ή της αναλγησίας του συστήματος.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα σύστημα υγείας δίκαιο, ανθρώπινο και λειτουργικό, που να υπηρετεί πραγματικά τον πολίτη και όχι τη γραφειοκρατία.

Δεν θα σιωπήσουμε.

Θα σταθούμε δίπλα στους ασθενείς με όλες μας τις δυνάμεις,

μέχρι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά στο σύστημα υγείας.

Το όλο θέμα αναμένεται να απασχολήσει άμεσα την κοινοβουλευτική επιτροπή υγείας»

 

 

