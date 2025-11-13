Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άφαντος παραμένει 61χρονος – Λείπει πάνω από μία εβδομάδα – Βοηθήστε να εντοπιστεί - Δείτε φωτογραφία του

 13.11.2025 - 08:05
Άφαντος παραμένει 61χρονος – Λείπει πάνω από μία εβδομάδα – Βοηθήστε να εντοπιστεί - Δείτε φωτογραφία του

Ο IGOR CHERNENKO, 61 ετών, από το Ηνωμένο Βασίλειο, απουσιάζει από το Παραλίμνι, από τις 5/11/2025.

Ο 61χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου, στο τηλέφωνο 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

