Βίντεο - Ένταση on air για τους σεισμούς στην Κύπρο: «Δεν είναι απλό φαινόμενο» – Προειδοποιεί ο Χατζηγεωργίου για τη σεισμική δραστηριότητα

Η συζήτηση πήρε απρόβλεπτη τροπή, όταν ο ανταποκριτής της εκπομπής, Κώστας Νάνος, επισήμανε ότι το Τμήμα δεν λειτουργεί εκτός ωραρίου, με αποτέλεσμα σε περιπτώσεις σεισμών να μην γίνεται ανάλυση και ενημέρωση του κοινού σε πραγματικό χρόνο.

Ο κ. Χατζηγεωργίου αντέδρασε, ξεκαθαρίζοντας ότι το Τμήμα λειτουργεί βάσει των θεσμοθετημένων ωραρίων και αρμοδιοτήτων του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «κλήθηκα να μιλήσω για τους σεισμούς, όχι για τη λειτουργία της Υπηρεσίας».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε πως πρόκειται για δύο ισχυρά σεισμικά γεγονότα, πρωτόγνωρα για τα κυπριακά δεδομένα, με 15 μετασεισμούς, μια περίοδο ηρεμίας και νέα δραστηριότητα, με τον τελευταίο να καταγράφεται στις 3,9 Ρίχτερ. Όπως είπε, «πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο».

Αναφορικά με τον σεισμό στην Τουρκία, ο κ. Χατζηγεωργίου δήλωσε ότι δεν διαπιστώνεται άμεση σύνδεση με τα γεγονότα στην Κύπρο, ωστόσο σημείωσε πως παγκοσμίως υπάρχει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στα όρια των τεκτονικών πλακών, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος βρίσκεται ακριβώς πάνω σε αυτά τα όρια.

Τέλος, τόνισε ότι για να υπάρξει σαφής εικόνα για το τι μπορεί να ακολουθήσει, πρέπει να ενισχυθεί η επιστημονική έρευνα, μέσω τρισδιάστατης μοντελοποίησης του υπεδάφους, ώστε να κατανοηθούν σε βάθος οι διαστάσεις των ρηγμάτων.

