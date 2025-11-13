Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Alpha, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ξεκαθάρισε ότι η καταγγελία δεν αφορά άρνηση παροχής ιατρικής φροντίδας, αλλά τη συμπεριφορά συγκεκριμένων υπαλλήλων.

«Δεν είναι ότι αρνήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια. Εκείνο για το οποίο παραπονέθηκε είναι η συμπεριφορά του προσωπικού. Αυτό είναι που μας προβληματίζει και ζητήσαμε να διερευνηθεί το περιστατικό. Κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο σε οποιονδήποτε συνάνθρωπο, ειδικά την ώρα που χρειάζεται ιατρική περίθαλψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαριλάου εξήγησε επίσης τη διαδικασία διαλογής και καταχώρησης περιστατικών στα ΤΑΕΠ, διευκρινίζοντας ότι οποιος φθάνει στο Τμήμα Ατυχημάτων περνά πρώτα από διαλογή και ότι σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς, η εξέταση και παροχή περίθαλψης γίνεται ανεξάρτητα από το αν έχει χρήματα μαζί του ή αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση, καθώς τέτοιου είδους καταγγελίες αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Δείτε το βίντεο: