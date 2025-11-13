Ecommbx
Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

 13.11.2025 - 09:06
Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

Σοβαρό προβληματισμό προκάλεσε η καταγγελία Ινδής φοιτήτριας, η οποία – όπως ανέφερε – έχασε το μωρό της λίγες μέρες πριν και επισκέφθηκε το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών με αιμορραγία, καταγγέλλοντας ότι υπέστη ρατσιστική συμπεριφορά από προσωπικό του νοσοκομείου.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Alpha, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ξεκαθάρισε ότι η καταγγελία δεν αφορά άρνηση παροχής ιατρικής φροντίδας, αλλά τη συμπεριφορά συγκεκριμένων υπαλλήλων.

«Δεν είναι ότι αρνήθηκαν να προσφέρουν βοήθεια. Εκείνο για το οποίο παραπονέθηκε είναι η συμπεριφορά του προσωπικού. Αυτό είναι που μας προβληματίζει και ζητήσαμε να διερευνηθεί το περιστατικό. Κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να συμπεριφέρεται με άσχημο τρόπο σε οποιονδήποτε συνάνθρωπο, ειδικά την ώρα που χρειάζεται ιατρική περίθαλψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαριλάου εξήγησε επίσης τη διαδικασία διαλογής και καταχώρησης περιστατικών στα ΤΑΕΠ, διευκρινίζοντας ότι οποιος φθάνει στο Τμήμα Ατυχημάτων περνά πρώτα από διαλογή και ότι σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς, η εξέταση και παροχή περίθαλψης γίνεται ανεξάρτητα από το αν έχει χρήματα μαζί του ή αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ τόνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό διερεύνηση, καθώς τέτοιου είδους καταγγελίες αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Δείτε το βίντεο:

Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

 

 

 

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

