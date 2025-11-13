Νέα σεισμική δόνηση 3.1 Ρίχτερ - Λεπτομέρειες

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία
Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Μέγεθος: 3.1
Εστιακό βάθος: 14 χλμ
Τοποθεσία: 34.711° N, 32.517° E
Απόσταση από πόλεις: 48 χλμ δυτικά της Λεμεσού, 11 χλμ ανατολικά-νοτιοανατολικά της Πάφου
Η δόνηση ήταν μικρής έντασης και, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, τέτοια μεγέθη θεωρούνται συνηθισμένα για την περιοχή, η οποία βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας.
