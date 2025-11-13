Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα σεισμική δόνηση 3.1 Ρίχτερ - Λεπτομέρειες

 13.11.2025 - 09:16
Νέα σεισμική δόνηση 3.1 Ρίχτερ - Λεπτομέρειες

Νέα ασθενής σεισμική δόνηση καταγράφηκε σήμερα Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:03:15 (UTC), δηλαδή 09:03 τοπική ώρα , με μέγεθος 3.1 Ρίχτερ, στην Kύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Νέα σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

 Τα στοιχεία της δόνησης:

  • Μέγεθος: 3.1

  • Εστιακό βάθος: 14 χλμ

  • Τοποθεσία: 34.711° N, 32.517° E

  • Απόσταση από πόλεις: 48 χλμ δυτικά της Λεμεσού, 11 χλμ ανατολικά-νοτιοανατολικά της Πάφου

Η δόνηση ήταν μικρής έντασης και, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, τέτοια μεγέθη θεωρούνται συνηθισμένα για την περιοχή, η οποία βρίσκεται σε ζώνη αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Βίντεο - Ινδή φοιτήτρια καταγγέλλει ρατσισμό στα Επείγοντα: Είχε χάσει το παιδί της λίγες μέρες πριν - Τι απαντά ο ΟΚΥπΥ

 13.11.2025 - 09:06
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία

 13.11.2025 - 09:15
Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

