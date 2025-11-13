Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τσουνάμι στην Κύπρο: Ανησυχία με απουσία συντονισμού Υπηρεσιών – Το σημάδι που αν το δεις πρέπει να τρέξεις προς τα βουνά

 13.11.2025 - 09:02
Τσουνάμι στην Κύπρο: Ανησυχία με απουσία συντονισμού Υπηρεσιών – Το σημάδι που αν το δεις πρέπει να τρέξεις προς τα βουνά

Παρατηρώντας τη σελίδα του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC) είδαμε δίπλα από τον μεγάλο σεισμό χθες ένα εικονίδιο που συμβολίζει το τσουνάμι, με τη σημείωση ότι εξετάζεται η πιθανότητα για ένα τέτοιο φαινόμενο, προκαλώντας έτσι ανησυχία.

Εν τέλει δεν βγήκε κάποια προειδοποίηση αλλά αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η απουσία συστήματος ενημέρωσης για τέτοιου είδους φαινόμενα στην Κύπρος.

Μιλώντας στην εκπομπή «ALPHA Καλημέρα», ο τέως διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Μάρκος Τράγκολας, σημείωσε πως παρόλο που δεν προκαλούν τσουνάμι όλοι οι σεισμοί, πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση γιατί σε τέτοια περίπτωση οι συνέπειες θα είναι τεράστιες, για αυτό πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος αν υπάρχει κίνδυνος ή όχι.

Τόνισε το γεγονός ότι η Κύπρος περιτριγυρίζεται από θάλασσα. Οι πόλεις είναι χτισμένες πάνω στη θάλασσα εκτός από τη Λευκωσία. Υπάρχουν παραλίες με ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής, κυκλοφορεί κόσμος.

Τι σημάδι ανησυχίας

Πρέπει να παρατηρήσουμε αν έχει απότομη αύξηση ή πτώση της στάθμης της θάλασσας. Αποτελεί φυσική προειδοποίηση και τότε από μόνοι τους θα πρέπει να απομακρυνθούν σε υψηλότερο υψόμετρο γιατί δεν θα είναι ένα το κύμα αλλά συνεχόμενα.

«Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το θέμα. Εύχομαι να είναι όλα έτοιμα μέχρι τον Απρίλιο που θα κλείσει για τις εκλογές η Βουλή και να αναλάβει δράση ο Εθνικός Συντονιστής και να γίνονται και ασκήσεις με την Πολιτική Προστασία και το κοινό», υπέδειξε ο Μάρκος Τράγκολας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

