VIDEO - Η Κυπριακή φράση που σκόρπισε χαμόγελα on air

 13.11.2025 - 12:42
VIDEO - Η Κυπριακή φράση που σκόρπισε χαμόγελα on air

Με θεαματικό τρόπο έκανε είσοδο ο Δήμαρχος Στροβόλου, Σταύρος Σταυρινίδης αναφέροντας την παρουσιάστρια του alpha με άλλο όνομα.

«Καλό μεσημέρι Στέλλα», είπε στην Κάτια Σάββα στον alpha στην εκπομπή «alpha Ενημέρωση».

«Η Κάτια είμαι εγώ, κανένα πρόβλημα, ίδιο επίθετο», απάντησε.

Ξεκινώντας τη συζήτηση για τις πλημμύρες που προέκυψαν από τα χθεσινά έντονα καιρικά φαινόμενα η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά «κάθε φορά, που μπορεί να μην είναι να «κατουρήσει ο στρούθος» όπως είπε πολίτης στη Λάρνακα, αλλά όποτε είναι να βρέξει…»

Δείτε το απόσπασμα:

Όταν το «πρωτόκολλο» μένει στα χαρτιά: Τρεις μεγάλοι σεισμοί σε 24 ώρες και κανείς δεν σκέφτηκε μια άμεση άσκηση στα σχολεία;

 13.11.2025 - 12:28
Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

 13.11.2025 - 12:44
Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

