Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

Οι διμερείς σχέσεις και η πολυμερής συνεργασία, οι σχέσεις ΕΕ-Σιέρρα Λεόνε, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος ήταν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε κ.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Σιέρρα Λεόνε στην Κύπρο.

Ο κ. Maada Bio έφτασε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των δύο χωρών και ακολούθως ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Στη συνέχεια, οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποίαν ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Αργότερα, υπεγράφησαν Μνημόνια Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε Κυπριακή Δημοκρατία και Σιέρρα Λεόνε, υπεγράφησαν:

Μνημόνιο Συνεργασίας για Πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δυο χωρών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων.

Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας των δυο χωρών, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αθλητισμού της Σιέρρα Λεόνε, με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου δράσης και συνεργασίας σε θέματα που αφορούν αθλητικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Αμέσως μετά οι δύο Πρόεδροι μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας από όπου περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Σιέρρα Λεόνε στο Προεδρικό Μέγαρο.