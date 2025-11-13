Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΣυναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

 13.11.2025 - 12:44
Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε ο ΠτΔ - Στο επίκεντρο διμερείς σχέσεις και Κυπριακό

Οι διμερείς σχέσεις και η πολυμερής συνεργασία, οι σχέσεις ΕΕ-Σιέρρα Λεόνε, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος ήταν στο επίκεντρο των συνομιλιών που είχε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Πρόεδρο της Σιέρρα Λεόνε κ. Julius Maada Bio, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Σιέρρα Λεόνε στην Κύπρο.

Ο κ. Maada Bio έφτασε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τον υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Έγινε ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων των δύο χωρών και ακολούθως ο Πρόεδρος της Σιέρρα Λεόνε κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Στη συνέχεια, οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν σε κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποίαν ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Αργότερα, υπεγράφησαν Μνημόνια Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε Κυπριακή Δημοκρατία και Σιέρρα Λεόνε, υπεγράφησαν:

Μνημόνιο Συνεργασίας για Πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των δυο χωρών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών τους σχέσεων.

Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας των δυο χωρών, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Αθλητισμού της Σιέρρα Λεόνε, με στόχο τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου δράσης και συνεργασίας σε θέματα που αφορούν αθλητικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.

Αμέσως μετά οι δύο Πρόεδροι μετέβησαν στο Δημαρχείο Λευκωσίας από όπου περιηγήθηκαν κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Σιέρρα Λεόνε στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Η Κυπριακή φράση που σκόρπισε χαμόγελα on air

 13.11.2025 - 12:42
Επόμενο άρθρο

Βίντεο: Η επική αντίδραση της Χριστιάνας Αριστοτέλους on air στην εκπομπή .... τη στιγμή του σεισμού

 13.11.2025 - 13:05
Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με τους επικεφαλής των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

Τέλος στο σίριαλ «ΑΤΑ»: Πέφτουν υπογραφές στο Προεδρικό για καταρχήν συμφωνία

  •  13.11.2025 - 09:39
Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό

  •  13.11.2025 - 11:32
Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

Κυπριακό: Επαφές, πρωτοβουλίες και αναζήτηση κοινού εδάφους Ε.Ε.–Τουρκίας

  •  13.11.2025 - 06:38
Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

  •  13.11.2025 - 12:04
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

  •  13.11.2025 - 11:17
Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

  •  13.11.2025 - 10:54
Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

Αρχιεπίσκοπος: Εξήγγειλε οικονομική στήριξη οικογενειών για αντιμετώπιση υπογεννητικότητας

  •  13.11.2025 - 11:59
Προσοχή: Κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται ως «νόμιμη κάνναβη» - Μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις ακόμη και αιφνίδιο θάνατο

Προσοχή: Κυκλοφορούν επικίνδυνα προϊόντα που πωλούνται ως «νόμιμη κάνναβη» - Μπορεί να προκαλέσουν δηλητηριάσεις ακόμη και αιφνίδιο θάνατο

  •  13.11.2025 - 10:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα