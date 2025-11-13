Τρόμος για 16χρονη στον Χολαργό - Την ακολουθούσε ομάδα νεαρών και κρύφτηκε σε κάβα

Μία τρομακτική εμπειρία έζησε μια 16χρονη, τη στιγμή που επέστρεφε πεζή από το σχολείο της στον Χολαργό.

Το κορίτσι σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει στην αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) και ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, αντιλήφθηκε μια ομάδα νεαρών να την ακολουθεί.

Παρά τον τρόμο η 16χρονη αντέδρασε απόλυτα ψύχραιμα: Παρίστανε ότι δεν τους είχε δει, επιτάχυνε τον βηματισμό της, ακολούθησε διαδρομή που υπήρχε κίνηση, μέχρι που εισήλθε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει ότι δήθεν θα έκανε κάποια αγορά, όμως εκείνη κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια από την υπάλληλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι νεαροί είχαν στήσει καρτέρι στην ανήλικη και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση για να της επιτεθούν.

Δείτε βίντεο:

Η μητέρα της 16χρονης εξήγησε ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό: «Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω από το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».