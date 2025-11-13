Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤρόμος για 16χρονη στον Χολαργό - Την ακολουθούσε ομάδα νεαρών και κρύφτηκε σε κάβα
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 16χρονη στον Χολαργό - Την ακολουθούσε ομάδα νεαρών και κρύφτηκε σε κάβα

 13.11.2025 - 15:36
Τρόμος για 16χρονη στον Χολαργό - Την ακολουθούσε ομάδα νεαρών και κρύφτηκε σε κάβα

Μία τρομακτική εμπειρία έζησε μια 16χρονη, τη στιγμή που επέστρεφε πεζή από το σχολείο της στον Χολαργό.

Το κορίτσι σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει στην αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) και ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, αντιλήφθηκε μια ομάδα νεαρών να την ακολουθεί.

Παρά τον τρόμο η 16χρονη αντέδρασε απόλυτα ψύχραιμα: Παρίστανε ότι δεν τους είχε δει, επιτάχυνε τον βηματισμό της, ακολούθησε διαδρομή που υπήρχε κίνηση, μέχρι που εισήλθε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει ότι δήθεν θα έκανε κάποια αγορά, όμως εκείνη κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια από την υπάλληλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι νεαροί είχαν στήσει καρτέρι στην ανήλικη και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση για να της επιτεθούν.

Δείτε βίντεο:

Η μητέρα της 16χρονης εξήγησε ότι η ίδια ενημερώθηκε από την κόρη της η οποία τρομοκρατημένη την κάλεσε στο κινητό: «Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω από το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας».

Στην κατάθεσή της η 16χρονη περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά.
 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρόμοια υπόθεση σημειώθηκε και πριν λίγες μέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν παρέα νεαρών αλλοδαπών να τις παρακολουθούν.                                                                                                          ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέος σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακουνά» ξανά την Κύπρο – Έντονα αισθητός σε Πάφο και Λεμεσό
Σεισμική δόνηση: Κατέρρευσε οροφή ακατοίκητης κατοικίας
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες
Θλίψη: «Έφυγε» τα ξημερώματα ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Γεώργιος Ζαπίτης – Πότε απευθύνουν το τελευταίο αντίο – Φωτογραφία
Φωτιά σε σχολική αίθουσα: Χειροπέδες σε ανήλικο
Η Λάρνακα βάζει τα γιορτινά της – Πότε θα γίνει η φωταγώγηση του κέντρου της πόλης – Συναυλία με Δέσποινα Ολυμπίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Media Director της RedwolfOgilvy η Ροδούλα Ηροδότου

 13.11.2025 - 15:20
Επόμενο άρθρο

Φυσικό υπερθέαμα: Τριπλή έκρηξη στον Ήλιο «έβαλε» φωτιά στο σέλας - Δείτε φωτογραφίες

 13.11.2025 - 15:37
ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

Υπογράφηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η κατ' αρχήν συμφωνία για την ΑΤΑ από τους κοινωνικούς εταίρους και τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

ΑΤΑ: Έπεσαν οι υπογραφές για καταρχήν συμφωνία - «Ικανοποποίηση για την στάση όλων στη δημιουργία ενός πλαισίου για σταθερότητα»

  •  13.11.2025 - 14:21
Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

Φόνος Δημοσθένους: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 4 – Παραπέμφθηκαν σε δίκη - Μεταφέρονται Κύπρο και οι συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη

  •  13.11.2025 - 12:04
Νέος σεισμός ξανά στην Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

Νέος σεισμός ξανά στην Κύπρο - Πόσα ρίχτερ ήταν

  •  13.11.2025 - 16:27
Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

Σεισμός και σχολεία: Το Υπουργείο λέει «όλα καλά» - Οι γονείς βλέπουν κενά ασφαλείας

  •  13.11.2025 - 15:43
VIDEO: Απίστευτο σκηνικό στη Λάρνακα - Άσπρισαν οι δρόμοι από το χαλάζι

VIDEO: Απίστευτο σκηνικό στη Λάρνακα - Άσπρισαν οι δρόμοι από το χαλάζι

  •  13.11.2025 - 16:18
Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

Τέλος στις φθηνές παραγγελίες από Κίνα από το 2026: Έξτρα φόρος σε Temu, Shein, Alibaba - Τι προνοεί ευρωπαϊκό σχέδιο

  •  13.11.2025 - 15:50
Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

Αλλαγές φέρνει η Ryanair: Τι ισχύει πλέον σε όλες τις πτήσεις της - Η απόφαση που έχει προκαλέσει ανησυχίες

  •  13.11.2025 - 11:17
Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

Κέντρα αναψυχής: Ποια τα επόμενα βήματα για το νομοσχέδιο που προκαλεί αντιδράσεις – «Δεν είναι μόνο τα ωράρια το πρόβλημα»

  •  13.11.2025 - 10:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα