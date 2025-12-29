Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Αρχιτεκτονική απεμπλοκής του ΔΗΚΟ» γράφει πως ένα συγκυβερνών κόμμα αποσυνδέεται σταδιακά από την κυβερνητική φθορά και επανατοποθετείται πολιτικά. Αλλού γράφει ότι ως θετικά χαρακτηρίζει τα εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι συνεχίζει το τσουχτερό κρύο και αποχαιρετάμε το 2025 με βροχές και καταιγίδες.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Δομικό έλλειμμά στην προληπτική ιατρική» αναφέρεται στο θέμα της υγείας στην Κύπρο, γράφοντας ότι είμαστε πρωταθλητές στη θεραπεία αλλά ουραγοί στην πρόληψη. Αλλού γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για παρέμβαση ΗΠΑ στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε κυπριακή συμμετοχή σε προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Μεγαλύτερες συντάξεις εντός του 2026» προβάλλει το δεύτερο μέρος της συνέντευξης στην εφημερίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος αναφέρει ότι για την Κυβέρνηση είναι σημαντικό τα οφέλη από την οικονομική ανάπτυξη να μετακυλίονται και στον λαό. Αλλού γράφει για παράταση στη χρήση κρατικής δασικής γης. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε σύσκεψη στο Υπουργείο Γεωργίας σήμερα για αξιολόγηση της κατάστασης με τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Βαθιά, επίμονη και αόρατη φτώχεια στην Κύπρο», αναφέρει ότι νέα μελέτη της ΕΕ γράφει ότι υψηλό χρέος και έλλειψη περιουσίας φτωχοποιούν τα κυπριακά νοικοκυριά. Αλλού γράφει ότι στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται η Μεσόγειος και οι χώρες που την περιβάλλουν. Σε άλλο θέμα γράφει ότι σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Λάρνακα για τη στέγαση των σχολών του ΕΚΠΑ στην πόλη.