Media Director της RedwolfOgilvy η Ροδούλα Ηροδότου

Η Ροδούλα Ηροδότου διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια διακεκριμένης πορείας στον χώρο της διαφήμισης και των Μέσων Επικοινωνίας. Έχει συνεργαστεί με κορυφαία brands της κυπριακής αγοράς αλλά και με πολυεθνικούς κολοσσούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση στρατηγικών επικοινωνίας υψηλής αποτελεσματικότητας.

Με εξειδίκευση στα παραδοσιακά μέσα και βαθιά γνώση στα ψηφιακά, ξεχωρίζει για την ικανότητά της να συνδυάζει δεδομένα, τεχνολογία και δημιουργική σκέψη, σχεδιάζοντας καμπάνιες που διακρίθηκαν για την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και τον μετρήσιμο αντίκτυπό τους. Έχει ηγηθεί πολυμελών ομάδων και έχει διαχειριστεί έργα υψηλής πολυπλοκότητας, παραδίδοντας πάντα αποτελέσματα με σαφή KPIs και μέγιστη απόδοση επένδυσης (ROI).

Ο Κωνσταντίνος Ντάλτας, Managing Director της RedwolfOgilvy, δήλωσε: «Είναι χαρά μας να καλωσορίζουμε τη Ροδούλα Ηροδότου στην οικογένεια της RedwolfOgilvy. Η εμπειρία της, σε συνδυασμό με τη στρατηγική της οξυδέρκεια, θα ενισχύσουν την ικανότητά μας να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις επικοινωνίας. Η ένταξή της σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της δυναμικής μας παρουσίας στην αγορά».

Από την πλευρά της, η Ροδούλα Ηροδότου σημείωσε:

«Είναι τιμή μου να εντάσσομαι σε μια εταιρεία με τόσο ισχυρή κληρονομιά και όραμα. Στόχος μου είναι να αξιοποιήσω την εμπειρία μου ώστε να συνδιαμορφώσουμε στρατηγικές επικοινωνίας που δεν περιορίζονται στη δημιουργικότητα, αλλά αποδεικνύουν την αξία τους μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα. Η φιλοδοξία μου είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον ρόλο της RedwolfOgilvy ως στρατηγικού συνεργάτη των brands που μας εμπιστεύονται».

Η RedwolfOgilvy είναι ένα από τα κορυφαία γραφεία επικοινωνίας και διαφήμισης στην Κύπρο που συνδυάζει τη δημιουργικότητα και τη στρατηγική με την παγκόσμια τεχνογνωσία του δικτύου της Ogilvy.

Με έδρα τη Λευκωσία, προσφέρει 360° υπηρεσίες στρατηγικής, branding, digital marketing και δημοσίων σχέσεων.

Στόχος της είναι η ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας με πραγματικό αντίκτυπο, που διαμορφώνουν συμπεριφορές, ενδυναμώνουν τα brand και καλλιεργούν εμπιστοσύνη.