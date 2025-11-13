Ecommbx
Φυσικό υπερθέαμα: Τριπλή έκρηξη στον Ήλιο «έβαλε» φωτιά στο σέλας - Δείτε φωτογραφίες

 13.11.2025 - 15:37
Δισεκατομμύρια τόνοι πρωτονίων που βομβάρδισαν τη Γη έπειτα από σειρά εκρήξεων στην επιφάνεια του Ήλιου έφεραν το σέλας μέχρι τις νότιες ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ευτυχώς χωρίς να σημειωθούν διακοπές επικοινωνιών ή μπλακάουτ.

Τη Δευτέρα ο Ήλιος ξέσπασε με δύο απανωτές «στεμματικές εκτινάξεις μάζας» (CME), εκρήξεις που οφείλονται σε μαγνητικές διαταραχές και εκτοξεύουν στο Διάστημα γιγάντια σύννεφα διάπυρου υλικού.

Η δεύτερη CME ήταν ισχυρότερη από την πρώτη και το υλικό της ενώθηκε με το σύννεφο της Δεύτερης καθώς κινούνταν στο Διάστημα.

Η Γη έτυχε να βρεθεί στον δρόμο. Η πρώτη γεωμαγνητική καταιγίδα εκδηλώθηκε την Τρίτη, οπότε το σέλας έγινε ορατό ακόμα και στο Μεξικό.


Το νότιο σέλας πάνω από την Τασμανία (Jai Moyle)

Την Τετάρτη ακολούθησε μια τρίτη CME, η οποία σύμφωνα με τη βρετανική γεωλογική υπηρεσία έφτασε την ίδια ημέρα στη Γη με ταχύτητα 950 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και προκάλεσε γεωμαγνητική καταιγίδα του μέγιστου επιπέδου G5.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Κέντρο Πρόβλεψης Διαστημικού Καιρού, η διαταραχή αναμένεται να συνεχιστεί την Πέμπτη ως καταιγίδα κατηγορίας G4.


Ένα αχνό κοκκινωπό σέλας εμφανίστηκε στις 12 Νοεμβρίου στην Αόστα της Ιταλίας (Matterhorn Ski Paradise And Feratel/Reuters)

Πώς σχηματίζεται το σέλας

Τα φορτισμένα σωματίδια που καταφθάνουν από τον Ήλιο, κυρίως πρωτόνια και ηλεκτρόνια, παγιδεύονται στο μαγνητικό πεδίο της Γης και εκτρέπονται προς τους πόλους, όπου συγκρούονται με άτομα της ατμόσφαιρας και τα διεγείρουν, οπότε παράγονται λάμψεις.

H διέγερση του οξυγόνου για παράδειγμα δίνει πράσινο χρώμα σε χαμηλό ύψος και κόκκινο σε υψηλότερο, ενώ το άζωτο δίνει μοβ και μπλε φως.


To νότιο σέλας πάνω από τη Βικτώρια της Αυστραλίας στις 12 Νοεμβρίου (San Hunter / Reuters)

Οι γεωμαγνητικές καταιγίδες απειλούν επίσης τους δορυφόρους και τους αστροναύτες. Μπορούν επίσης να προκαλέσουν διακοπές ραδιοεπικοινωνιών αλλά και μπλακάουτ λόγω της εμφάνισης επαγωγικών ρευμάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Στις ΗΠΑ, η γεωμαγνητική καταιγίδα της Τετάρτης οδήγησε στην αναβολή της εκτόξευσης του νέου πυραύλου New Glenn της Blue Origin, της διαστημικής εταιρείας του Τζεφ Μπέζος.

Ο πύραυλος, ο οποίος μεταφέρει δύο δορυφόρους της NASA που θα τεθούν σε τροχιά γύρω από τον Άρη, προγραμματίζεται τώρα να εκτοξευτεί αργότερα την Πέμπτη.

Υπογράφηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η κατ' αρχήν συμφωνία για την ΑΤΑ από τους κοινωνικούς εταίρους και τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

